Türkiye'nin kararı sonrası ikili ilişkilere NATO dopingi

Çakar, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenen Avrupa'nın en önemli teknoloji ve startup etkinliklerinden Slush'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Slush'ın Avrupa'nın en önemli startup etkinliklerinden birisi olduğunu belirten Çakar, teknolojinin, içinde bulunulan çağda belki de en hızlı büyüyen alanlardan biri olduğunun altını çizdi.

Büyükelçi Çakar, geçen yıla göre Türkiye'den Slush'a katılımın iki katından fazla olduğunu ve buradaki atmosferin Türkiye açısından çok memnuniyet verici olduğunu söyleyerek, "Türkiye'de çok ciddi bir potansiyel var. Nüfusumuz büyük, çok genç, çok dinamik ve özellikle yenilikçi teknoloji alanında çok eğitimli insanlarımız var. Burada kendi arzu ettikleri karşılıkları da bulabiliyorlar. Yatırımcıları çekebiliyorlar. Yatırım Ofisi Başkanlığımızın organize ettiği 'Invest Türkiye' ev sahipliğindeki panele iştirak ettik. Türkiye'deki unicorn kadın girişimcilerin katıldığı bir paneldi. Memnuniyetle gözlemledim ki Avrupa'da en çok kurucusu veya bir üyesi kadın olan unicornun Türkiye'de olduğunu öğrendik. Yerli ve yabancı birçok yatırımcı girişimcilerimizin başarı hikayelerini dinledik." diye konuştu.

- "FİNLANDİYA İLE TİCARET HACMİNDE ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA HEDEFİMİZ 5 MİLYAR DOLAR"



Büyükelçi Deniz Çakar, Türkiye ile Finlandiya arasındaki ticari ilişkilere de değinerek iki ülke arasındaki ticaret hacmi hakkında bilgi verdi.

Ticari ilişkilerin belirli bir ivme üzerinde geliştiğine dikkati çeken Çakar, şöyle konuştu:

"2022'de Finlandiya ile ticaret hacmimiz 2,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu yıl da ocak-ekim döneminde ticaret hacmine baktığımızda 1,8 milyar doları bulduğumuzu görüyoruz. Yıl sonuna çok az bir zaman kaldı ve bunun 2 milyar dolara ulaşması mümkün. Dolayısıyla iki yıl üst üste aynı seviyeyi tutturmuş olacağız, bu da bir başarı. Çünkü 2023 kolay bir yıl değildi, hem bizim için hem dünya için. Bir yanda devam eden Ukrayna-Rusya savaşı, ülkemizde yaşadığımız deprem felaketi ve son 50 gündür yaşadığımız Filistin'deki çok üzücü gelişmeler, bunlar dolaylı da olsa ticareti etkileyebiliyor. Ancak biz, iki ülke ticaret rakamları bakımından istikrarlı bir şekilde devam ettiğimizi görüyoruz. Önümüzdeki yıllarda hedefimiz 5 milyar dolar."

Finlandiya ile Türkiye arasındaki yatırım fırsatlarına işaret eden Çakar, Finlandiya'nın imalat sanayisi ağırlıklı olarak ana yatırım malı üretimini gerçekleştirdiğini, Türkiye'nin ise daha çok sanayi ara mallarını, tüketim maddelerini rekabetçi fiyatlarla üreten bir ülke olduğunu kaydetti.

Çakar, "Dolayısıyla birbirini tamamlayan ülkeler olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan, yenilikçi teknolojiler bakımından Finlandiya hayli mesafe katetmiş durumda. Türkiye'de de bu alanda çok büyük gayret var. Örneğin Finlandiya'nın meşhur oyun firması Rovio, Türkiye'de Ruby Games'i satın aldı. Dolayısıyla bu konuda da giderek artan bir çeşitlenme ve ivme görüyoruz." dedi.

- "DAHA SIK GÖRÜŞMELER BİRBİRİMİZİ DAHA İYİ ANLAMAMIZA İMKAN VERİYOR"



Büyükelçi Çakar, Türkiye ile Finlandiya arasındaki ilişkilerin istikrarlı bir seviyede ve olumlu çerçevede ilerlediğini, bunun NATO şemsiyesi altına alınmasıyla daha farklı bir boyuta geçtiğini söyledi.

Çakar, "Artık iki ittifak üyesi ülke olarak ilişkilerimizde ciddi bir canlanma var. Özellikle güvenlik ve terörle mücadele konusunda Adalet Bakanlıkları olsun, İçişleri Bakanlıkları olsun ilgili kurumlar arasında bir Finlandiya, bir Türkiye'de olmak üzere görüşmelerimiz düzenli ve dönüşümlü temaslar yapılıyor. Daha sık görüşmeler birbirimizi daha iyi anlamamıza imkan veriyor ve sorunlarımızın daha yapıcı bir şekilde çözümü için hareketi de beraber getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Finlandiya ile turizm konusundaki ilişkilerine de değinen Çakar, Finlandiya ile turizm ilişkilerinin salgınla beraber bir yavaşlama gösterdiğini aktardı.

Çakar, "Ancak tekrar bu alanda da olumlu bir hareketlenme yakalandığını, geçen yıl 120 bin civarında Fin turistin ülkemizi ziyaret ettiğini biliyoruz. Bu yıl bu rakamı daha da ileriye götürme gayretindeyiz. Özellikle Fin turistler sürdürebilirlik kavramına önem veriyorlar. Çünkü yeşil dönüşüm Finlandiya için çok önemli. Dolayısıyla çevre konularında çok büyük hassasiyetleri var." ifadelerini kullandı.

- "FİNLANDİYA, TEKNOLOJİ, İNOVASYON VE STARTUP BAKIMINDAN DÜNYAYA AÇILAN BİR KAPI NİTELİĞİNDE"



Deniz Çakar, Finlandiya ile ticaret ve yatırım fırsatlarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Teknoloji, inovasyon ve startup bakımından Finlandiya gerçekten dünyaya açılan bir kapı niteliğinde. Zaten Türkiye'deki ilgili çevreler de bunun bilincinde. Öte yandan, Finlandiya çok yaşlı bir nüfusa sahip, giderek de bu artıyor. Doğum oranı yüzde eksi 2'lerde. Dolayısıyla daha çok yaşlıların kullanacağı bir türde teknolojik alet ve araç üretme Finlandiya'da çok kabul gören bir alan. Türkiye'de de bu konuda çalışmalar var. Mesela elektrikli bisikletler veya elektrikli yürüyen araçlar, araba değil, daha küçük elektrikle çalışabilen araçlar, bisiklet tipi araçlar bu konuda Finlandiya iyi bir pazar olabilir."

Çakar, Finlandiya'ya gıda ihracatının AB ülkeleri üzerinden olduğunu aktararak, ülkenin nüfusunun 5,5 milyon olduğunu, dolayısıyla çok fazla stok yapamadığını, taşıma masraflarının da bulunduğu konum ve hava koşulları itibarıyla biraz zor ve maliyetli olduğu için rekabet ve fiyat bakımından zorlayıcı olabildiğini anlattı.

"Finlandiya ile bizim başka bir özel potansiyel alanımız müteahhitlik hizmetleri. Şöyle ki Finlandiya bu alanda Türkiye'nin gücünün ve kapasitesinin farkına varmış durumda." diyen Çakar, Finlandiya yetkililerinin ve iş dünyasının yurt dışında müteahhitlik hizmetlerinde Türkiye ile Ukrayna, Afrika ve Orta Asya'da nasıl çalışabileceği konusunda Türk müteahhitlik dünyasıyla kapsamlı görüşmeler yaptığını belirtti.

Yakın zamanda Türkiye'nin Helsinki'deki Büyükelçiliğine gerçekleştiren saldırı hakkında da bilgi veren Çakar, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Soruşturma hala devam ediyor. Bu arada Fin makamlarının bu konuda gösterdiği reaksiyondan memnunuz. Çünkü çok süratli hareket ettiler. Büyük ölçüde ilerlendiğini anlıyoruz. Normalde Fin tarafı bir soruşturma başlatıp sonucunu tam almadan ara cevap vermez ama bu noktada bizi rahatlatmak adına hangi aşamada olduklarını paylaşıyorlar. Kesin sonuç henüz elde edilmedi. Büyük ölçüde bu işi gerçekleştirenlerin tespit edildiğini anlıyoruz. Detaylar üzerinde çalışıyorlar. Nihai sonucu bizimle en kısa zaman paylaşacaklar."