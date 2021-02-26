Türkiye'nin konumuna dikkat çekti: Köprü vazifesi görüyor

AA 26 Şubat 2021 Cuma 11:15 - Güncelleme: 26 Şubat 2021 Cuma 11:15

Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Johannes Wimmer, Türkiye'nin nüfusu ve coğrafi konumunun Avusturyalı şirketlerin yatırımları açısından önemli bir kriter olduğunu belirterek, "Türkiye, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika pazarları için önemli bir köprü vazifesi üstleniyor. Bu bölgelerin İstanbul'a yönelik gelişmiş uçuş ağı, kenti iş yapmak için önemli bir merkez haline getiriyor." dedi.

Türkiye'nin ticaret ortaklarından Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Wimmer, AA muhabirine, iki ülke arasındaki ticaretin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen önemli bir gerileme göstermediğini söyledi.

İki ülkenin geçen yıl yaklaşık 3,8 milyar avroluk ticaret yaptığı bilgisini veren Wimmer, "Türkiye, Avusturya ile ticaretinde yaklaşık 600 milyon avro fazla verdi. Avusturya, Türkiye'ye 1,16 milyar avroluk ihracat yaparken, Türkiye, Avusturya'ya 1,76 milyar avroluk ihracat gerçekleştirdi. Karşılıklı hizmetlerin değeri 840 milyon avroyu buldu." diye konuştu.

Salgının ticaretteki etkisinin beklenenden daha düşük olduğunu ifade eden Wimmer, şu değerlendirmede bulundu:

"Avusturya'nın Türkiye'ye ihracatı Ocak-Ekim 2020 döneminde yüzde 5,6 artış gösterdi. Bu oran, Avusturya'nın Avrupa'daki bir ülkeyle yaptığı ticarette gördüğü en yüksek artış. Türkiye'den Avusturya'ya ihracatta ise yüzde 3,3'lük azalma görüldü. Bu da diğer ülkelerden Avusturya'ya yapılan ihracattaki düşüşe kıyasla çok iyi bir oran."

Wimmer, ticari ilişkilerin salgından çok fazla etkilenmediğini ancak normalleşmeyle birlikte daha da gelişme potansiyelinin bulunduğunu dile getirdi.

- AVUSTURYA ŞİRKETLERİ TÜRKİYE'DE 12 BİN KİŞİYİ İSTİHDAM EDİYOR

Avusturya şirketlerinin çoğunlukla kağıt, karton, ambalaj, inşaat ürünleri ve metal ürünleri gibi alanlarda yatırım yaptığını belirten Wimmer, "Hizmet sektöründe ise lojistik, çağrı merkezleri ve yazılım da Avusturyalı şirketlerin Türkiye'deki önemli yatırımları arasında yer alıyor." ifadesini kullandı.

Wimmer, ülkesindeki şirketlerin Türkiye'ye yalnızca ihracat yapmadığına, Türkiye'de üretim gerçekleştirip üçüncü ülkelere sattığına işaret ederek, "Bu durum Türkiye'nin dış ticaretine önemli katkı yaparken birçok şirket Avusturya'dan Türkiye'ye bilgi aktarımında bulunuyor. İstatistiklere göre Avusturyalı kuruluşlar Türkiye'de 12 bin kişiyi istihdam ediyor." dedi.

Avusturya şirketleri için Türkiye'de yatırım yapmanın önemli bir pazara açılmak anlamına geldiğini belirten Wimmer, Türkiye'deki üretim ve hizmet maliyetlerinin düşük olmasının uluslararası piyasalarda rekabet için bir avantaj olduğunu bildirdi.

Wimmer, Türkiye'nin coğrafi konumunun önemine de dikkati çekerek, "Bölgeye yatırımlarda, ihracat üssü durumundaki Türkiye'nin konumu da önemli bir kriter." diye konuştu.

- AVUSTURYALI YATIRIMCILAR "ÖNGÖRÜLEBİLİR EKONOMİ POLİTİKALARI" BEKLİYOR

Büyükelçi Wimmer, Avusturya ticaret teşvik organizasyonu "Advantage Austria"nın her yıl yatırımcı beklentilerini belirlemek için düzenlediği ankete göre yatırımcının Türkiye'den beklentilerine ilişkin bilgiler de verdi.

Ekim 2020'de yayımlanan ankete, Avusturya şirketlerinin Türkiye'de yatırım için iyimser olduğu sonucunun yansıdığını ifade eden Wimmer, bu yıl da 2020'ye benzer bir ticaret beklediklerini dile getirdi.

Wimmer, "Ankete katılanların yüzde 88'i öngörülebilir ekonomi politikaları, yüzde 57'si siyasi istikrar ve yasal kesinlik istiyor. Türkiye'de faaliyet gösteren firmalar için ise vergi, gümrük rejimi, idari kurallar ve prosedürlerde düzenlemeler de önemli konular." ifadelerini kullandı.

- "İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEDE BÜYÜK POTANSİYEL GÖRÜYORUZ"

Türkiye'nin nüfusu ve konumuyla eşsiz bir pazar olduğunu vurgulayan Wimmer, "Türkiye, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika pazarları için önemli bir köprü vazifesi üstleniyor. Bu bölgelerin İstanbul'a yönelik gelişmiş uçuş ağı, kenti iş yapmak için önemli bir merkez haline getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yatırımcılar için inşaat alanında iş birliğinin önemli bir potansiyel oluşturduğunu dile getiren Wimmer, şunları kaydetti:

"Türk inşaat şirketleri ile Avusturyalı tedarikçiler arasındaki iş birliğini güçlendirmede büyük potansiyel görüyoruz. Yakın kıyı hizmetleri de (Nearshoring) Avusturyalı ve Türk şirketleri için çok umut verici bir seçenek olabilir. Avusturyalı işletmeler Türkiye'den daha fazla ürün tedarik etmek istiyor. Yatırım ortamını iyileştirmeyi amaçlayan reformlar, yatırımcıları ve işletmelerin Türkiye pazarına ilgisini daha da artırabilir."