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  • Türkiye'nin kredi notu yükseldi... Bakan Şimşek: Devamı gelecek
Ekonomi

Türkiye'nin kredi notu yükseldi... Bakan Şimşek: Devamı gelecek

Türkiye'nin kredi notunun yükselmesini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Sabır ve kararlılıkla programımızı uygulamayı sürdürdükçe, risk primimiz daha da düşecek, finansmana erişimimiz artacak ve yeni not artışları gelecektir.' dedi.

HABER MERKEZİ26 Temmuz 2025 Cumartesi 09:42 - Güncelleme:
Türkiye'nin kredi notu yükseldi... Bakan Şimşek: Devamı gelecek
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Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

Ülke kredi notumuz yükseldi.

Ekonomimiz yurt içi ve yurt dışı belirsizliklerin ve zorlukların yaşandığı dönemi aşarak tekrar olumlu bir döngüye girdi.

Bu not artışı, süreci başarıyla yönettiğimizi ve ekonomimizin dayanıklılığını teyit ediyor.

Enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye, cari açığı sürdürülebilir seviyede tutmaya ve deprem harcamaları hariç bütçe disiplinini güçlendirmeye kararlıyız.

Programımızın kazanımlarını, yeşil ve dijital dönüşüm başta olmak üzere sanayide yapısal dönüşümü sağlayacak reformlarla kalıcı hale getireceğiz.

Sabır ve kararlılıkla programımızı uygulamayı sürdürdükçe, risk primimiz daha da düşecek, finansmana erişimimiz artacak ve yeni not artışları gelecektir.

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