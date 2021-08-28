''Türkiye'nin küçük maketi'' olan başkentten Türklere davet

AA 28 Ağustos 2021 Cumartesi 11:35 - Güncelleme: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 11:35

Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosu Sinan Yeşildağ, kentin özellikle turizme ve ticarete çok açık olduğunu belirterek bir batı kentinde rastlanabilecek her türlü hizmetin, daha uygun fiyatlara Cape Town'da bulunabileceğini söyledi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yasama başkenti Cape Town, aynı zamanda dünyanın önde gelen turizm bölgelerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Yaklaşık 4,6 milyonluk nüfusa sahip ve bölgenin en önemli ticari merkezlerinden biri olan Cape Town, yatırımcılara da cazip fırsatlar sunuyor.

Türkiye'nin Cape Town'daki ilk Başkonsolosu Yeşildağ, kentin sunduğu imkanları ve Cape Town'daki Türk varlığını AA muhabirine değerlendirdi.

- CAPE TOWN'DA TÜRKLER

Yeşildağ, Türklerin Cape Town ile ilk temaslarının 1860'lı yıllarda, bölgede yaşayan Müslümanlara dini rehberlik yapmak üzere, Sultan Abdülaziz tarafından buraya gönderilen Osmanlı alimi Ebubekir Efendi ile başladığını belirtti.

Cape Town'da vefat eden Ebubekir Efendi'nin çocuklarının buraya yerleşip yıllar içinde oldukça başarılı işler yürüttüklerini kaydeden Yeşildağ, Güney Afrika'nın ilk Müslüman kadın doktoru Havva Hayrunnisa Hanım'ın da bu aileye mensup olduğunu söyledi.

Yeşildağ, 2021 yılı itibarıyla kentte yaklaşık 500 Türk vatandaşının yaşadığını ifade ederek "Burada yaşayan Türklerin yapısı, Türkiye'nin küçük maketi gibi. Her bölgeden, her kesimden insanımız var." dedi.

Cape Town'da yaşayan Türklerin başta turizm olmak üzere başarılı girişimlerde bulunduğunu belirten Yeşildağ, Başkonsolosluk olarak buradaki vatandaşlarla sürekli temas halinde olduklarını kaydetti.

Yeşildağ, son yıllarda dil ve üniversite eğitimi almak için çok sayıda Türk öğrencinin de Cape Town'u tercih ettiğini belirtti.

- BAŞKONSOLOSLUK BİNASI KENTİN EN PRESTİJLİ BİNALARINDAN BİRİNDE FAALİYETE GEÇECEK

Yeşildağ, daha önce bölgede Başkonsolosluk bulunmadığı için, işe resmi konut ve ofis kiralamaktan başladıklarını, Başkonsolosluk ofisinin yakında şehir merkezinin en prestijli binalarından Portside Kulesi'nde faaliyete geçeceğini ifade etti.

Bu süreçte faaliyetlerine resmi konutta devam ettiklerini belirten Yeşildağ, henüz konsolosluk hizmetlerine başlamadıklarını ancak burada yaşayan Türk vatandaşlarıyla sıklıkla bir araya geldiklerini belirtti.

Yeşildağ, Cape Town'un sosyolojik yapısının, beyaz ve melez ağırlıklı nüfusuyla Güney Afrika'nın diğer bölgelerinden biraz farklı olduğuna dikkati çekerek "Bir batı kentinde bulabileceğiniz her türlü hizmeti, oldukça uygun fiyatlara Cape Town'da bulmak mümkün." diye konuştu.

Kentin sunduğu cazip ticari imkanlara da değinen Yeşildağ, yine de işsizlik ve asayiş gibi sorunlar olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız buraya geldiklerinde Başkonsolosluğu ziyaret etmelerini tavsiye ederim. Buradaki girişimcilerle kendilerini tanıştırırız. Onların tecrübelerinden yararlanmaları çok iyi olur." dedi.

Türkiye'den Cape Town'a düzenli uçuşların devam ettiğini söyleyen Yeşildağ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle Güney Afrika'dan Türkiye'ye doğrudan uçuşların mümkün olmadığını ve 14 günlük karantina şartı arandığını da hatırlattı.