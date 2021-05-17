Türkiye'nin lider IOT hizmet sağlayıcısı ANKAREF'te yeni görevlendirme

17 Mayıs 2021 Pazartesi 15:05 - Güncelleme: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 15:06

Öncesinde Panasonic Kurumsal Mobil Çözümler İtalya, Türkiye ve Doğu Avrupa Bölge Direktörü olan Ali Oktay Ortakaya'nın, BlackBerry ve Hewlett-Packard gibi küresel teknoloji şirketlerinde önemli tecrübeleri bulunuyor.



Ali Oktay Ortakaya, kanıtlanmış orta katman teknolojisi ile "Nesnelerin Bağlayıcısı" olarak tasarım ve geliştirme yaparak "Nesnelerin İnterneti" (IoT) alanında hizmet veren ANKAREF' in İstanbul ofisinde başladığı yeni pozisyonunda hedeflerini şu şekilde açıkladı; "Türkiye'de IoT çözümler konusunda lider projelere imza atmış olan Ankaref, her zaman değişime açık ve ileri görüşlü bir yönetimle bugünlere geldi. Ankaref olarak vizyonumuz; şirketimizin sadece Türkiye'de değil küresel pazarda da iddialı bir oyuncu olmasıdır. "Milli üretim küresel pazar" söylemimiz kesintisiz olarak devam etmekte olup ekibimizle birlikte inandığımız yerli üretim, katma değer yaratma ve global pazarların büyük oyuncusu olma arzumuzu net bir strateji ve iş planı ile hayata geçireceğiz. Bu vizyonu gerçekleştirirken sahip olduğumuz IoT "Sistem Entegratörü" kimliğimizi, pazara gidiş modelimiz ve stratejimiz ile "Üretici"kimliğine dönüştüreceğiz. Küresel düşünme altyapısının, odaklanmanın ve verimli çalışmanın global seviyede başarıyı getirdiğine inanıyorum. Bu bağlamda Ankaref olarak hedefimize doğru ilerlerken hedeflerimizden ve değerlerimizden asla ödün vermeyeceğiz. Bu değişimin sadece iş yapış şeklimizin değil şirket kültürümüzün de değişimi olduğu aşikardır.

Bu değişime ve dönüşüme liderlik edecek olmaktan oldukça heyecanlı ve mutluyum. Ekibimizle, iş ortaklarımızla ve müşterilerimizle birlikte, IoT pazarında çok daha geniş ölçekte başarılı bir Ankaref yaratacağımıza inancım sonsuzdur."

HABER VİDEOSU:

https://www.youtube.com/watch?v=ewYPuN_8l3A

