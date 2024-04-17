Türkiye'nin mega projesinde nefesler tutuldu! İstanbul ile Sivas'ı birbirine bağlayacak

Bakan Uraloğlu, Sivas-İstanbul aktarmasız yüksek hızlı tren (YHT) seferlerinin 4 Mayıs'ta başlayacağını belirterek, Sivas'tan 4 Mayıs saat 13.00'te hareket edecek YHT'nin ekspres ve aktarmasız olarak İstanbul'a devam edeceğini duyurdu.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'de demir yolu alanında, yatırımlar ve atılımlar sayesinde, ulaşımda çağ atlatan projelerin hayata geçirildiğine dikkati çekerek, Bakanlık olarak hızlı tren projeleri, mevcut demir yollarının yenilenmesi ve modernizasyonu, yerli ve milli demir yolu sanayisinin geliştirilmesi konularında durmadan çalıştıklarını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, vatandaşların güvenli, ekonomik, çevreye duyarlı ve konforlu şekilde ulaşımlarını sağlayabilmek için demir yolu yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerini belirtti.

- SİVAS-İSTANBUL AKTARMASIZ YHT SEFERLERİ

Sivas ve Ankara'dan YHT ile seyahat eden yolculardan gelen aktarmasız Sivas-İstanbul sefer talebi doğrultusunda çalışmaların tamamlandığına işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Sivas-İstanbul aktarmasız yüksek hızlı tren (YHT) seferleri başlayacak. Sivas'tan 4 Mayıs saat 13.00'te hareket edecek YHT'miz ekspres ve aktarmasız İstanbul'a devam edecek. 483 yolcu kapasitesine sahip setler kullanılarak işletilecek ekspres trenlerimiz İstanbul'dan da 08.40'ta hareket edecek, Sivas'a 15.58'de varacak, Sivas'tan 13.00'te hareket edecek ve İstanbul'a 20.08'de ulaşacak."

Uraloğlu, İstanbul-Sivas seferinin 7 saat 18 dakika, Sivas-İstanbul seferinin ise 7 saat 8 dakika süreceğini belirterek, "Ekspres YHT'ler, Sivas-İstanbul arasında Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Arifiye ve Pendik'te duracak. İlerleyen günlerde yolcu taleplerini dinleyeceğiz, gerekli değerlendirmeleri yaparak işletme planı değişiklikleri yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"ANKARA-SİVAS YHT HATTINI 1 YILDA 971 BİN KİŞİ KULLANDI"

Uraloğlu, Ankara-Sivas YHT'nin 26 Nisan 2023'te hizmete girmesiyle Ankara-Sivas arasındaki mesafenin 603 kilometreden 405 kilometreye, 12 saat olan seyahat süresinin 2 saate, Ankara-Yozgat arasının da 1 saate düştüğünü anımsattı.

Güzergah üzerindeki 8 istasyonla hizmet vermeye başlayan hızlı tren hattının Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve son olarak da Sivas'a ulaştığını belirten Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerimizin de Ankara merkezli hızlı tren ağına bağlanmasıyla bu illerimizde yaşayan yaklaşık 1,3 milyon vatandaşımız hızlı trenle seyahat etme imkanına kavuştu. Ankara-Sivas arasında günde karşılıklı 3+3 sefer olarak işletilen YHT ile 26 Nisan 2023'te hizmete girmesinden bu yana geçen 1 yılda 971 bin yolcu seyahat etti."