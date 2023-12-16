İSTANBUL 10°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2023 Cumartesi / 4 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9932
  • EURO
    31,6732
  • ALTIN
    1880.55
  • BIST100
    7993.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türkiye'nin ''mega uçak siparişi'' dünyada ses getirdi!
Ekonomi

Türkiye'nin ''mega uçak siparişi'' dünyada ses getirdi!

THY'nin 355 adet yeni nesil uçak alımı konusunda Airbus firmasıyla anlaşma imzalaması dünyada büyük ses getirdi.

Star Gazetesi 16 Aralık 2023 Cumartesi 01:13 - Güncelleme:
Türkiye'nin ''mega uçak siparişi'' dünyada ses getirdi!
ABONE OL

Türk Hava Yolları'nın (THY), Airbus firmasından 355 adet yeni nesil uçak sipariş etmesi dünyada geniş yankı buldu. Başta ABD ve İngiltere olmak üzere birçok yabancı gazete söz konusu anlaşmayı manşetlerine taşıdı.

355 adet uçak siparişinin Türk Hava Yolları'nın son yirmi yıldaki dikkat çekici genişlemesi olarak nitelendirildi.

TÜRKİYE'NİN "MEGA UÇAK SİPARİŞİ" DÜNYADA SES GETİRDİ!

"Airbus, Broughton kanat tesisini güçlendirecek mega uçak siparişini aldı" başlığını kullanan İngiliz basını, "Bundan on yıl sonra Türkiye, yılda 100 milyondan fazla yolcuya hizmet veren 800'den fazla uçaktan oluşan bir filoya sahip olmayı hedefliyor" ifadelerini kullandı.

THY'nin dünyada en çok destinasyona hizmet veren havayolu şirketi olduğundan söz eden ABD basını ise "Türk Hava Yolları, bu yeni uçaklarla filosunu ve uçuşlarını yeni İstanbul Havalimanı'ndaki merkezinden genişletmek istiyor" yorumunda bulundu.

Türk devi gücüne güç katacak! 355 adet için düğmeye basıldı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.