Türkiye'nin ''mega uçak siparişi'' dünyada ses getirdi!

Türk Hava Yolları'nın (THY), Airbus firmasından 355 adet yeni nesil uçak sipariş etmesi dünyada geniş yankı buldu. Başta ABD ve İngiltere olmak üzere birçok yabancı gazete söz konusu anlaşmayı manşetlerine taşıdı.

355 adet uçak siparişinin Türk Hava Yolları'nın son yirmi yıldaki dikkat çekici genişlemesi olarak nitelendirildi.

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"Airbus, Broughton kanat tesisini güçlendirecek mega uçak siparişini aldı" başlığını kullanan İngiliz basını, "Bundan on yıl sonra Türkiye, yılda 100 milyondan fazla yolcuya hizmet veren 800'den fazla uçaktan oluşan bir filoya sahip olmayı hedefliyor" ifadelerini kullandı.

THY'nin dünyada en çok destinasyona hizmet veren havayolu şirketi olduğundan söz eden ABD basını ise "Türk Hava Yolları, bu yeni uçaklarla filosunu ve uçuşlarını yeni İstanbul Havalimanı'ndaki merkezinden genişletmek istiyor" yorumunda bulundu.

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