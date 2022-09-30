Türkiye'nin mobilya devi Kelebek şimdi İngiltere'de!

'Yeniliğe kanat açtık' mottosuyla yurt içinde ve yurt dışında mağaza yatırımlarına devam eden Türkiye'nin en köklü mobilya markası olan Kelebek Mobilya, küresel mobilya sektörünün en güçlü pazarlarından biri olan İngiltere'de yeni konsept mağazasıyla dünyaya kanat açtı.



DÜZCE'DEN İNGİLTERE'YE



Londra'da Fore Street adresinde hizmete giren yeni Kelebek Mobilya mağazasının açılışına Başkonsolos Bekir Utku Atahan, Einfield Belediye Başkanı Sabri Özaydın, Doğanlar Holding CEO'su İsmail Doğan, Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Enerji Grubu Başkanı İlhan Doğan, Doğanlar Mobilya Grubu Yurt Dışı Yatırımlardan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ozan Doğan, Doğanlar Mobilya Grubu İcra Kurulu Üyesi Dilara Doğan, İş Bankası Londra Ticari Müşteriler Müdürü Pınar Tunalı ve İş Bankası Northampton Ticari Müşteriler Müdürü Kutan Kudret ile Türkiye ve İngiltere'den önemli isimlerin de olduğu çok sayıda davetli katıldı. Küresel bir marka olma hedefiyle Düzce'de 55 bin metrekare kapalı olmak üzere toplam 159 bin 500 metrekarelik bir alanda üretimine devam eden kuruluş, bugün ürünlerini yurt içinde 200'ün üzerinde mobilya ve mutfak mağazasında tüketicilerin beğenisine sunmakta, yaklaşık 12 ülkeye gerçekleştirdiği standart ve özel Kelebek ürünleri ihracatı ile uluslararası pazarda da faaliyet göstermektedir. Kelebek Mobilya Düzce'de başlayan bu yolculuğu şimdi de İngiltere'ye taşıdı.

Konuşmasında Türkiye mobilya sektörünün güncel durumunu değerlendiren Doğan, Kelebek Mobilya olarak bir Türk markasını dünyanın önemli ülkelerine taşımanın gururunu yaşadıklarını vurguladı.

DOĞRU HİZMET, GÜÇLÜ MARKA!



Konuşmasında Kelebek Mobilya olarak sürdürülebilir üretim ve tedarik anlayışıyla hareket ettiklerini belirten İsmail Doğan, üretim kadar hızlı teslimatın da önemine değindi. Yoğun ilgi gören açılışta ilk satışın da gerçekleşmesi ile İngiltere yolculuğunun temelleri atılmış oldu.

DOĞAN "İngiltere pazarı, dünya mobilya sektöründe hatırı sayılır bir konuma sahip. Gerek mobilya ve ağaç işleme makine sektöründeki güçlü ithalatçı konumu, gerekse dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahip olmasıyla dünyanın önde gelen markalarının yurt dışına açılma serüveninde "amiral gemisi" niteliğinde. Fonksiyonel, ergonomik ve estetik nitelikleri ve mobilya tasarım anlayışıyla öne çıkan geniş ürün çeşitliliğimiz, tasarım kalitemiz ve satış sonrası hizmetlerimiz ile burada da tüketicinin ilgi ve beğenisini kazanıp, yeni mağazamızla Kelebek markamızı tüketicilerimizle bu pazarda da buluşturacağız." dedi.