İSTANBUL 26°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Nisan 2024 Perşembe / 17 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4772
  • EURO
    34,921
  • ALTIN
    2427.93
  • BIST100
    9792.71
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türkiye'nin mobilya ihracatı 6 yılda 4 katına çıktı
Ekonomi

Türkiye'nin mobilya ihracatı 6 yılda 4 katına çıktı

Türkiye'nin mobilya ihracatı, 6 yılda 4 katına çıktı.

AA25 Nisan 2024 Perşembe 11:50 - Güncelleme:
Türkiye'nin mobilya ihracatı 6 yılda 4 katına çıktı
ABONE OL

Kayseri'de bir alışveriş merkezi tarafından düzenlenen "Mobilya Moda Şov" fuarının açılışına katılan Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Taklacı, AA muhabirine, 147 meslek odası ile 100 bin civarında esnafın Federasyona üye olduğunu, ihracatla ülke ekonomisine katkı verdiklerini söyledi.

Sektördeki sıkıntılardan bahseden Taklacı, mobilyanın gelişmesi için AR-GE ve tasarım merkezlerine ihtiyaçları olduğunu, mobilyacıların kendi tarzlarıyla ihracatta daha çok önde olacağını ifade etti.

- "ANADOLU MOBİLYACISI KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLER YAPIYOR"

Mobilya sektöründe ham maddenin yüzde 93'ünün ülkenin kaynaklarından karşılandığına dikkati çeken Taklacı, şunları kaydetti:

"Yüzde 7 ithalatı olan bir sektör. Bu sektöre gereken desteğin verilmesi lazım. İhracat yaptığımızda döviz girdisi olduğu gibi ülkemizde kalacak bir sektör. Özellikle bizim üyelerimiz, mikro işletmeler, orta ölçekli işletmeler bunlara daha çok destek verilip bunların büyütülmeye ihtiyacı var. Bunlar büyütüldüğünde Türkiye'nin ihracat rakamlarının daha yükseldiğini göreceksiniz. Anadolu mobilyacısı katma değerli ürünler yapıyor."

Kayseri, Ankara, Bursa ve Adana'da mobilya sektörünün geliştiğini belirten Taklacı, sektörün ihracat verilerine ilişkin, "2018 yılında 2 milyar 65 milyon, 2019'da 3 milyar, 2020'de 5,5 milyar, 2021'de 6,9 milyar, 2022'de 7,4 milyar, 2023'te de 8 milyar dolara yakın ihracatımız oldu." dedi.

Orman Genel Müdürlüğünün dikili ağaçlarda fabrikalara odunu hesaplı verdiğinde üretimin ve ihracatın artacağını anlatan Taklacı, 2024 rakamlarında ihracatta daha iyi bir konuma geleceklerini söyledi.

Taklacı, Çin'in mobilya ihracatında dünyada lider konumda olduğunu, Türkiye'nin ise 9. sırada yer aldığını sözlerine ekledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.