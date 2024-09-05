Türkiye'nin muhtemel BRICS üyeliği dünyaya damga vurdu: Küresel dinamikleri değiştirecek

Türkiye'nin, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS bloğuna katılma düşüncesi küresel çapta yoğun ilgi çekti.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov'un "Türkiye, BRICS'e tam katılım için resmi başvuruda bulundu, değerlendireceğiz" açıklaması sonrası dünya basını odağını Türkiye'nin muhtemel BRICS üyeliğine çevirdi.

TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL BRICS ÜYELİĞİ KÜRESEL DİNAMİKLERİ DEĞİŞTİRECEK

Türkiye'nin BRICS'e katılım başvurusunun dış politikada önemli bir değişimi temsil ettiğine vurgu yapan batı basını, "Geleneksel olarak NATO'nun önemli bir üyesi olan Türkiye'nin Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi Batı öncülüğündeki kuruluşlara karşı bir denge unsuru olarak konumlanan BRICS'e doğru ilerlemesi, Batılı ülkelerle yükselen küresel güçler arasındaki ilişkileri dengeleme niyetini ortaya koyuyor. Kabul edilmesi halinde Türkiye jeopolitik nüfuzunu artıracaktır, ancak bu durum Batılı müttefikleriyle yerleşik bağlarını zorlayabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin BRICS ile yakınlaşmasının ABD'de endişelere yol açabileceğini kaydeden Batı basını "Türkiye'nin BRICS'e katılımı, bloğun ekonomik ve siyasi nüfuzunu artırabilir ve yerleşik güç dinamiklerine meydan okuyabilir" dedi.

BRICS'in Türkiye'nin üyeliğinden nasıl faydalanabileceğine ilişkin haberde, "BRICS, son dönemde üye sayısını İran, Mısır, Etiyopya ve BAE gibi ülkeleri de içerecek şekilde genişletti. Türkiye'nin katılımı, bloğu daha da güçlendirebilir ve Avrupa ile Asya arasında köprü görevi görecek stratejik bir konuma sahip olabilir. Türkiye'nin coğrafi konumu, ekonomik potansiyeli ve diplomatik nüfuzu BRICS'e önemli faydalar sağlayabilir. Türkiye'nin üyeliği, bloğun ekonomik kapasitesini ve stratejik erişimini artırabilir. Önemli büyüme potansiyeline sahip yükselen bir pazar olarak Türkiye, BRICS'in daha dengeli bir küresel ekonomik düzen yaratma hedefine katkıda bulunabilir. Ayrıca Türkiye'nin katılımı yeni yatırım fırsatları doğurabilir ve üye ülkeler arasında daha güçlü ekonomik bağlar kurulmasını sağlayabilir. BRICS'e resmen başvuruda bulunulması, özellikle AB üyelik görüşmelerinin tıkandığı bir dönemde Batılı olmayan güçlerle bağları güçlendirmek için stratejik bir hamle olabilir. Türkiye'nin başvurusunun kabul edilmesi durumunda, bu durum NATO, AB ve yükselen küresel güçler arasındaki dinamikleri değiştirecek önemli bir jeopolitik değişime işaret edebilir. Türkiye Doğu ile Batı arasında bir rota çizerken, alacağı kararlar küresel siyaset açısından çok geniş kapsamlı sonuçlar doğurabilir" denildi.

Haziran 2006'da St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in bir araya gelmesiyle kurulan BRICS, 2010'da Güney Afrika'nın, bu yıl da Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) katılımıyla çok uluslu yapı haline geldi. 40'tan fazla ülke, BRICS'e katılım için başvuru yaptı.

