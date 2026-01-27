Türkiye ile Nahçıvan'ı birbirine bağlayacak Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı Projesi, Asya basını Eurasia Review'da gündem oldu. "Türkiye'nin Nahçıvan demiryolu projesindeki ilerlemesi Moskova'yı alarma geçirdi" başlığıyla bir analiz haber yayınlayan Asya basını, söz konusu projenin 2030'da tamamlanacağını hatırlattı.

TÜRK HATTI "MEYDAN OKUMA OLUŞTURACAK"

Proje'nin teknik detaylarına dikkat çeken Asya basını, Nahçıvan demiryolu projesinin Güney Kafkasya'dan geçen ana doğu-batı demiryolu hattı olan Bakü-Tahran-Kars hattının yerini alabileceğini yazdı.

Projenin Rusya, Ermenistan, Gürcistan ve İran için jeopolitik bir meydan okuma oluşturacağını belirten Asya basını, Türkiye'nin Azerbaycan, Erivan, Tiflis ve Tahran ile olan bağlarını önemli ölçüde genişleteceğini aktardı.

RUSYA VE İRAN ENDİŞE DUYUYOR

Haberin devamında, "Türkiye'nin Bakü'nün iç kesimlerinde ve Nahçıvan'da yaptığı çalışmalarla birlikte demiryolu hattının inşasındaki ilerlemesi Rusya ve İran'ın endişelerinin alarma dönüşmesine neden oluyor. Moskova ve Tahran nüfuz kaybetmekten endişe ederken, Erivan ve Tiflis yeni durumdan en iyi şekilde nasıl yararlanacakları konusunda kaygı duyuyor. Ayrıca, olumsuz etkilenen devletlerden bir veya birkaçının, Türk projesinin tamamlanmasını yavaşlatmak için radikal adımlar atabileceği yönünde spekülasyonlar da bulunuyor." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin hedeflerine ilerlemede kararlı olduğunu ifade eden Asya basını, bölgeden geçen kargoların geçiş süresinin bir hafta veya daha fazla kısalmasında fayda sağlayacağını vurguladı.

PROJEYİ HAZMEDEMEDİLER

"Yeni Türk hattının inşaatı hız kazandıkça, bu bölgede çıkarları olan tüm ülkeler tepki vermeye başladı" ifadelerine yer verilen haberde, diğer ülkelerin rotanın buraya kaymasından endişe duyduğu aktarıldı.

Haberde ayrıca şu ifadelere yer verildi;

"Ermenistan ve İran, bölgede Türkiye'nin ve dolayısıyla Batı'nın etkisinin genişlemesi olarak gördükleri durumdan daha çok endişe duyuyorlar. Erivan'daki bazı kişiler, Ermenistan'ın Moskova ile bağlarını kopararak koridordan nasıl fayda sağlayabileceğini araştırıyor. İran ise yeni güzergahın Batı'nın Tahran'a daha fazla baskı uygulamasına yol açacağından ve İran üzerinden alternatif bir doğu-batı güzergahı planlarını suya düşüreceğinden endişe ediyor."

Rusya'nın Türkiye'nin inşaat girişiminden en çok endişe duyan ülke olduğunu ifade eden Asya basını, "Moskova, ticaret yolları üzerindeki kontrolünü kaybederse, Güney Kafkasya'daki nüfuzunu kaybetmeye daha da yaklaşacak ve bunu güç kullanımı veya güç kullanma tehdidi dışında geri kazanması zor olacaktır." dedi.