Türkiye'nin NAVTEX'i dengelerini bozdu! 25. meridyenin doğusu kapatıldı

Yunanistan'ın önde gelen medya kuruluşları, Türkiye'nin 31 Aralık 2027'ye kadar geçerli olacak şekilde yayımladığı NAVTEX'i "alışılmadık derecede uzun süreli" olarak değerlendirdi. Yunan basını, bu adımın NATO üyesi tüm ülkelerin görebileceği biçimde atıldığına dikkat çekti.

YUNANLARIN DENGESİ BOZULDU

Yunanistan merkezli Skai televizyonuna göre, Ankara'nın Ege'ye ilişkin konularda sert tutumunu sürdürdüğü iddia edildi. Haberde, Türkiye'nin uluslararası kamuoyu nezdinde tezlerini güçlendirmek için yeni araçlar devreye soktuğu ileri sürüldü.

Analizde, NAVTEX'te bilerek genel ve muğlak ifadeler kullanılması ile iki yıl gibi olağan dışı bir geçerlilik süresi belirlenmesinin, Ege'nin statüsüne ilişkin siyasi ve idari nitelikte yeni bir tartışma taktiğinin parçası olduğu öne sürüldü. Yunan kaynaklara göre bu mesajlarla, Ege'yi yaklaşık olarak ikiye bölen 25. meridyenin doğusundaki deniz alanlarının Türkiye'nin yetki sahasında olduğu yönünde bir algı oluşturulması hedefleniyor.

Atina'da söz konusu uygulama, uzun süresi nedeniyle kalıcı bir baskı unsuru olarak yorumlanırken, Yunanistan'ı savunma pozisyonuna itebileceği değerlendiriliyor.

Haberde ayrıca, Türkiye'nin bu tür belgeleri NATO nezdinde de düzenli şekilde kullandığı, Atina-Ankara arasındaki görüş ayrılıklarının zaman zaman İttifak içinde sürekli istişarelere yol açtığı ifade edildi.

Yunan basınına göre Ankara, NATO'nun yeni operasyonel haritalarına ilişkin müzakerelerde de benzer bir yaklaşım izliyor. Krizlerin çoğu zaman Türkiye'nin farklı görüşünün kayda geçirilmesiyle aşıldığı, Ankara'nın artan stratejik ağırlığını kullanarak Yunanistan'ı ani ve zorlayıcı adımlar atmaya yönlendirmeyi amaçladığı öne sürülüyor.

Sigmalive haber sitesine göre ise yayımlanan NAVTEX'ler, siyasi ve idari baskıya dayalı daha geniş bir stratejinin parçası olarak görülüyor. Bu stratejinin, 25. meridyenin doğusundaki deniz alanlarının Türkiye'nin yetki alanında olduğu algısını yerleştirmeyi hedeflediği savunuluyor.

Newsit, NAVTEX'lerin İzmir ve Antalya istasyonlarından yayımlanmasına da özel vurgu yaptı. Bu durumun, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın, Deniz Hukuku çerçevesinde karasularını 12 deniz miline kadar genişletmenin Yunanistan'ın "meşru ve devredilemez hakkı" olduğunu sıkça dile getirdiği bir döneme denk geldiğine dikkat çekildi.

Tanea gazetesi ise Atina'nın, egemenlik haklarının üçüncü tarafların onayına ya da müzakereye açık olmadığını vurgulamayı sürdürdüğünü, özellikle karasularının 12 mile çıkarılmasının "uygun görülen zamanda" tek taraflı bir hak olarak görüldüğünü yazdı.

"YUNANİSTAN'A YÖNELİK BİR TEHDİT"

Öte yandan Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias, Kathimerini gazetesinde yer alan NAVTEX haberinin ardından yaptığı açıklamada, Ege Denizi'ndeki karasularını tek taraflı olarak genişletmenin ülkesinin egemenlik hakkı olduğunu ileri sürdü. Dendias, Türkiye'nin bu durumu "savaş sebebi" olarak değerlendirmesini ise Yunanistan'a yönelik bir tehdit olarak yorumladı.