  Türkiye'nin nükleer haritası genişliyor... Bakan Bayraktar: Kanadalı şirketle anlaşma sağlandı
Ekonomi

Türkiye'nin nükleer haritası genişliyor... Bakan Bayraktar: Kanadalı şirketle anlaşma sağlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin nükleer enerji hedefleri kapsamında Sinop ve Trakya'da kurulması planlanan santraller için Kanadalı bir şirketle teknik çalışmaların başlatılmasına karar verdiklerini duyurdu.

6 Kasım 2025 Perşembe 21:44
Türkiye'nin nükleer haritası genişliyor... Bakan Bayraktar: Kanadalı şirketle anlaşma sağlandı
ABONE OL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sinop ve Trakya'da kurulması planlanan nükleer santral projelerine yönelik iş birliği imkanlarını değerlendirmek amacıyla Kanada merkezli AtkinsRealis yetkilileriyle görüşüp karşılıklı olarak teknik çalışmaların başlamasına karar verdiklerini bildirdi.

Bayraktar, NSosyal platformundan yaptığı açıklamada, Türkiye'de kurulması planlanan büyük ölçekli nükleer santrallerle ilgili dünyanın önde gelen şirketleri ile görüşmelere devam ettiklerini belirtti.

Bu kapsamda Kanada merkezli AtkinsRealis Başkan ve Üst Yöneticisi (CEO) Ian L. Edwards ve beraberindeki heyetle görüştüklerini ifade eden Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizde kurmayı planladığımız büyük ölçekli nükleer santrallerle ilgili olarak bu alanda dünyanın önde gelen şirketleri ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda nükleer enerji alanında küresel ölçekte teknoloji çözümleri geliştiren Kanada merkezli AtkinsRealis'in Başkan ve CEO'su Ian L. Edwards ve beraberindeki heyeti bakanlığımızda ağırladık. Görüşmemizde Sinop ve Trakya'daki sahalarımızda kurmayı planladığımız nükleer enerji santrallerine yönelik iş birliği imkanlarını ve CANDU teknolojisinin uygulanabilirliğini ele aldık. Karşılıklı olarak teknik çalışmaların başlamasına karar verdik."

