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Ekonomi

Türkiye'nin otomobili TOGG için kritik tarih! Milyonlar bu haberi bekliyordu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil TOGG'un fabrikasının açılışının 29 Ekim'de gerçekleştirileceğini belirterek, 2023 yılının mart ayında TOGG'u yollarda göreceklerini söyledi.

IHA26 Temmuz 2022 Salı 20:59 - Güncelleme:
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yozgat'ta Ticaret Borsası'nın yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından Yozgat Belediyesi ve valilik ziyareti gerçekleştiren Hisarcıklıoğlu, daha sonra valilik konferans salonunda düzenlenen Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'ne katılarak girişimci ve iş adamlarına plaket verdi.

"TOGG, 120 YILLIK HAYALDİ"

Ödül töreninde Hisarcıklıoğlu, yerli ve milli otomobil ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Türk insanının büyük bir hayali vardı. 110 yıllık, 120 yıllık, kendi otomobilini yapmak. 60 sene önce yarı yolda kaldık. O sebepten bu sebepten ama Allah nasip ederse inşallah bu sene 29 Ekim'de Türkiye'nin bütün özlük hakları bizim olan TOGG'un fabrikasının açılışını gerçekleştireceğiz. Yüzde 100 elektrikli bütün hakları bizim olan Türkiye'nin olan otomobili dünya piyasasına da sunmuş olacağız. İnşallah 2023 yılının mart ayında hep beraber binmeye başlayacağız. Yozgat'ın yollarında da TOGG'u göreceksiniz" dedi.

Hisarcıklıoğlu konuşmaların ardından il-ilçe oda ve borsa yönetim kurulu başkanları ile toplantı gerçekleştirdi.

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