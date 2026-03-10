Dünyanın en büyük kompozit malzemeleri, ürünleri ve teknolojileri fuarı JEC World 2026, Fransa'nın başkenti Paris'te kapılarını açtı.

Türkiye, fuara İstanbul Ticaret Odası (İTO) koordinasyonunda 23'ü milli katılım alanında olmak üzere toplam 50 firma ve kuruluşla katıldı. Türkiye fuarda katılım alanı ile Çin ve Almanya'dan sonra en büyük üçüncü ülke oldu. Bu yıl 61'incisi düzenlenen fuarda, 27 ülke pavilyonu, 94 ülkeden 1400'den fazla katılımcı firma ve startuplar yer aldı.

Küresel kompozit malzeme pazarı 100 milyar dolara yaklaşan büyüklüğe ulaşırken, JEC World'e katılan Türk şirketleri, havacılıktan otomotive, kimyadan makineye, yazılımdan biyoteknolojiye kadar Türk kompozit mühendisliğinin kabiliyetlerini dünyaya tanıttı.



Bu arada, Türkiye'nin milli katılım organizasyonu 2013 yılından bu yana İTO tarafından gerçekleştiriliyor.

Kompozit malzemeler, iki ya da daha fazla farklı malzemenin bir araya getirilmesiyle oluşturulan, bileşenlerinin tek başına sağlayamayacağı üstün özelliklere sahip olurken, hafiflik, yüksek mukavemet, korozyon direnci ve tasarım esnekliği sayesinde otomotivden havacılığa, savunmadan yenilenebilir enerjiye kadar birçok sektörün önemli bir girdisi olarak öne çıkıyor.

Kompozitler son yıllarda "akıllı malzeme" işlevlerini de üstlenmeye başlarken, enerji depolama, kendi kendini algılama ve termal düzenleme gibi yeni nesil özellikler sektörün sınırlarını genişletiyor.

Hidrojen enerjisinde yakıt hücreli araçların yüksek basınçlı depolama tankları karbon fiber takviyeli kompozit basınçlı kaplardan üretilirken, uzay sektöründe de SpaceX'in Starship'inden Rocket Lab'in Neutron'una kadar yeni nesil yeniden kullanılabilir roketlerin gövde yapıları ve yakıt tankları karbon fiber kompozitlerle inşa ediliyor. Fransa'da ise emekli yolcu uçaklarından geri kazanılan termoplastik kompozit parçalar, yeni nesil uçaklarda kullanılmasıyla öne çıkıyor.

"KOMPOZİTTE BİR MERKEZ OLMA FIRSATINI DEĞERLENDİRMELİYİZ"

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Paris'teki fuarda yaptığı açıklamada, kompozitin Türkiye'nin stratejik sektörlerinden biri olduğunu söyledi.

Avdagiç, Türkiye'nin kompozit malzemede artık yalnızca üretici değil, döngüsel ekonominin kurallarını belirleyen ülkeler arasında yer aldığını belirterek, "2026'nın bu dönüşümün miladı olmasını öngörüyoruz. Küresel tedarik zincirinin yeniden şekillendiği, enerji verimliliği ve sürdürülebilirliğin öne çıktığı günümüzde kompozitte bir merkez olma fırsatını değerlendirmeliyiz." dedi.

Kompozit sektörünün yüksek katma değer üretme kapasitesi ve stratejik önemiyle öne çıktığını ifade eden Avdagiç, "Kompozit bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gelecekte hangi ülkenin daha gelişmiş olacağını belirleme gücüne sahip bir sektör." değerlendirmesinde bulundu.

"DÜNYA KOMPOZİT PAZARINDAN ALDIĞIMIZ PAYI DAHA DA ARTIRMAYA ODAKLANIYORUZ"

Avdagiç, Türkiye'nin genç ve dinamik üretim altyapısı ile mühendislik kabiliyetinin kompozit alanında küresel rekabette önemli avantaj sunduğunu dile getirerek, firmaların AR-GE ve inovasyon yatırımlarıyla katma değeri yüksek üst segment ürünlere yönelmesinin sektörün ihracatını güçlendireceğine işaret etti.

Kompozit sektörünün diğer sektörleri harekete geçiren yapısı olduğunu belirten Avdagiç, kompozitin ileri teknoloji gerektiren tüm sektörlerin odağında bulunduğunu, Türkiye'nin dünya kompozit pastasından aldığı payı artırması için bu fuara Türk firmalarının katılımlarını organize ettiklerini vurguladı.

Avdagiç, şunları kaydetti:

"100 milyar dolarlık dünya kompozit pazarından aldığımız payı daha da artırmaya odaklanıyoruz. Bu yoldaki ilerleyişimizi kalıcı adımlarla perçinlemek için çalışıyoruz. Türkiye'de 2025'te 3 milyar dolara yaklaşan kompozit malzeme pazarının ve 820 milyon doları aşan ihracatımızın daha da yukarı tırmanmasını öncelikli görüyoruz."

JEC World 2026 Fuarı, 12 Mart'a kadar Paris'te ziyaretçilerini ağırlayacak.