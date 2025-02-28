Türkiye'nin petrol ithalatı azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) geçen yılın aralık ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat yüzde 14,7 azalarak 2 milyon 476 bin 612 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı yüzde 13,1 artışla 1 milyon 152 bin 702 tona çıktı.

İthalatın kalan kısmını, havacılık ve denizcilik yakıtları, fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu.

Böylece toplam ithalat, Aralık 2024'te önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 azalarak 4 milyon 196 bin 244 ton oldu.

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı, 3 milyon 51 bin 160 tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 392 bin 353 tonla Irak ve 198 bin 33 tonla Kazakistan izledi.

Öte yandan, yurt içi benzin satışları Aralık 2024'te önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 16,4 artarak 409 bin 967 tona yükseldi, motorin satışları yüzde 3,2 azalarak 2 milyon 198 bin 687 ton oldu.

Toplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 1,1 azalarak 2 milyon 745 bin 706 ton olarak kayıtlara geçti.

- PETROL ÜRÜNLERİ İHRACATI YÜZDE 21,2 AZALDI

Türkiye'nin havacılık yakıtları ihracatı Aralık 2024'te önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,8 azalarak 310 bin 406 ton oldu, denizcilik yakıtları ihracatı da yüzde 124,4 artarak 119 bin 899 ton olarak kayıtlara geçti.

Benzin türleri ihracatı yüzde 95,8 azalışla 10 bin 912 ton, motorin türleri ihracatı yüzde 17,2 artarak 312 bin 336 ton oldu.

Petrol piyasasında toplam ihracat ise yüzde 21,2 azalışla 1 milyon 33 bin 595 tona geriledi.

Motorin türleri üretimi Aralık 2024'te önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,5 azalarak 1 milyon 524 bin 445 ton oldu.

Benzin türleri üretimi yüzde 15,9 azalarak 462 bin 446 ton, havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 31,7 azalarak 348 bin 282 ton olarak hesaplandı.

Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yaklaşık yüzde 8,2 azalarak 3 milyon 13 bin 763 ton olarak gerçekleşti.