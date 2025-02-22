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Ekonomi

Türkiye'nin projesine destek kararı! ''Tarihi bir adım''

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Türkiye'nin öncü olduğu Kalkınma Yolu Projesi'ni desteklediklerini belirterek projenin “daha istikrarlı ve müreffeh bir Irak inşa etmek için bir girişim ve tarihi bir adım olduğunu” belirtti.

AA22 Şubat 2025 Cumartesi 13:15 - Güncelleme:
Türkiye'nin projesine destek kararı! ''Tarihi bir adım''
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Başkent Bağdat'ta düzenlenen Bağdat Uluslararası Diyalog Konferansı'na Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, IKBY Başkanı Barzani ve BM Genel Sekreteri'nin Irak Temsilcisi Muhammed el-Hasan'ın yanı sıra çok sayıda yetkili katıldı.

Irak resmi ajansı INA'nın haberine göre, Irak Başbakanı Sudani burada yaptığı konuşmada, hükümetin yerel, bölgesel ve uluslararası zorluklarla ilgili tüm ilişkilerinde diyalog ilkesini benimsediğini belirtti.

Sudani, "Denge politikasına bağlı kaldık, öngörü ve sorumluluktan uzak, çok sayıda abartılı ve gerçekçi olmayan teklifle karşılaştık. Irak'ı halkımızın çıkarlarını ve iradesini dikkate almayan adımlara bağımlı kılmanın sonuçlarından kurtarmak için hassas bir denge kurmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Irak'ı Orta Doğu'da etkili bir devlet olarak güçlendirmek için Kalkınma Yolu Projesi'ni desteklediklerini belirten IKBY Başkanı Barzani de gerçek kalkınmanın Bağdat ile Erbil arasında ve Irak ile çevresindeki bölge ve dünyadaki ülkeler arasında entegrasyon olmadan elde edilemeyeceğine inandıklarını kaydetti.

Barzani ayrıca, "Kalkınma Yolu Projesi, çeşitli ekonomik temeller, bölgesel açıklık ve komşu ülkelerle entegrasyon üzerine, daha istikrarlı ve müreffeh bir Irak inşa etmek için bir girişim ve tarihi bir adım olarak karşımıza çıkıyor." dedi.

BM Genel Sekreteri'nin Irak Temsilcisi Hasan ise Irak'ın, istikrarı, güvenliği ve ulusal birliği desteklemeyi sürdürmekte kararlı olduğunu dile getirerek, BM'nin de Irak'ı desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

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