Türkiye'nin projeye katıldığı iddiası Yunanistan'ı tutuşturdu! Almanya'yı hedef aldılar

Almanya'nın öncülüğünde yürütülen Avrupa çapında etkili bir füze savunma sistemi oluşturmayı amaçlayan Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi'ne (ESSI) Türkiye'nin katılacağı iddiası Yunanistan'ı korkuttu.

İddiayı ele alan Yunan basını, "Tamamen AB menşeili bir füze savunma sisteminin içine yerleştirilmiş Türk varlığı, Yunanistan ve Güney Kıbrıs için risk barındırıyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ESSI'ya katıldığı iddiası Yunanistan'ı tutuşturdu!

Türkiye'nin AB'nin her türlü savunma planının derinliklerine nüfuz edeceğini belirten Yunan basını, "Her şekilde Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı savunmasız bırakacaklardır" yorumunda bulundu.

Projenin önceliğini yapan Almanya'ya "Almanlar, Ege'deki Yunan çıkarları pahasına Avrupa füze hava savunmasında Türkiye'yi neden öne çıkarıyor?" başlığıyla tepki gösteren Yunan basını "Almanlar, İngilizler ve Fransızlar, Yunanistan'ın son derece stratejik konumunu göz ardı ederek, Türkiye'yi değerli ve gerekli bir ortak olarak görüyorlar" ifadelerini kullandı.

Belçika merkezli Euractiv, Türkiye'nin Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi'ne (ESSI) katılması halinde, Avrupa'nın savunma kapasitesinin önemli ölçüde artacağını ve NATO ile uyumlu daha güçlü bir hava savunma ağı oluşturulacağını yazmıştı.

TÜRKİYE'NİN DE OLDUĞU NATO ÜYESİ 15 ÜLKE, İKİ YENİ ÇOK ULUSLU HAVA SAVUNMA GİRİŞİMİ BAŞLATTI

NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Savunma Bakanları Toplantısı'nın düzenlendiği Brüksel'deki karargahta gerçekleştirilen imza töreninde 15 müttefik ülke, 150 metrenin altındaki "düşük seviyeli" hava tehditlerine karşı "daha etkili çözümler geliştirmeyi" taahhüt etti.

İmzacı ülkelerin arasında Türkiye'nin dışında Belçika, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Portekiz, Romanya, İspanya ve İngiltere yer aldı.

TÜRKİYE İLE PORTEKİZ, ÇOK ULUSLU MÜHİMMAT DEPOLAMA GİRİŞİMİ'NE KATILDI

Türkiye ile Portekiz, mühimmat stoklarının hazırlanmasını ve yönetimini güçlendirmeyi ve kolaylaştırmayı amaçlayan ve 2021'de başlatılan Çok Uluslu Mühimmat Depolama Girişimi'ne (MAWI) katıldı.