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Ekonomi

Türkiye'nin risk primlerinin düşüş eğilimi hızlandı

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), günlük 50 puandan fazla düşüşle 500 baz puanın altına indi.

AA11 Mayıs 2023 Perşembe 12:42 - Güncelleme:
Türkiye'nin risk primlerinin düşüş eğilimi hızlandı
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Dünya genelinde enflasyonun düşüşe geçmesiyle başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere merkez bankalarının "şahin" politikalarını sonlandıracağı beklentisi risk algısının azalmasına sebep olurken, Türkiye'nin risk primlerinin düşüş eğilimi de hızlandı.

Merkez bankalarının yıl başından bu yana güçlü seyreden enflasyonla mücadelede attığı ve atacağı adımlara ilişkin beklentiler, yatırımcıların kararları üzerinde etkili oluyor.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS değeri ise günlük 50 puandan fazla düşüşle Aralık 2022'den bu yana ilk kez 500 baz puanın altına indi.

Ülkenin risk seviyesi TSİ 12.30'da 497 seviyesinde bulunuyor.

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