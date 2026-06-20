Türkiye'nin rüzgarına Dünya Bankası desteği! Bakan Şimşek'ten yeşil dönüşüm mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NSosyal hesabından, Dünya Bankasının Türkiye'nin rüzgar ve depolama yatırımlarına yönelik 400 milyon avro ilave finansmanına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yeşil dönüşümün Türkiye için bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Son 23 yılda, toplam enerji ithalatımız 1,1 trilyon dolara ulaştı. Enerjide yerli ve yenilenebilir kaynakların payını artırarak dışa bağımlılığı azaltıyor, kaynaklarımızı katma değer zincirinde daha yukarı çıkmamızı sağlayacak alanlara yönlendiriyoruz. Dünya Bankasından sağlanan 400 milyon avro tutarında uzun vadeli ve uygun koşullu finansmanla, yenilenebilir enerji yatırımlarını destekliyor, enerjide dönüşümü hızlandırarak dayanıklılığımızı güçlendiriyoruz."