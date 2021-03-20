Türkiye'nin Sahra altı ülkelerine açılan kapısından yatırım hamlesi

AA 20 Mart 2021 Cumartesi 11:18 - Güncelleme: 20 Mart 2021 Cumartesi 11:18

Müstakil Sanayici İşadamları Derneğinin Güney Afrika Şubesi (Güney Afrika MÜSİAD) Başkanı Ebubekir Salim, "3 yıl içerisinde 500 Güney Afrikalı iş insanının Türkiye'ye yatırım yapmasını sağlayacağız." dedi.

Afrika'nın en büyük ekonomilerinden Güney Afrika Cumhuriyeti, Türkiye'nin Sahra altı ülkelerine açılan kapısı olma özelliği de taşıyor.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi 2019'da iki ülkenin ticaret hacmi 1,3 milyar doları geçti.

Bu yüksek ticaret potansiyeli, Güney Afrika Cumhuriyeti'ni aynı zamanda Türkiye'nin son yıllarda kara kıtadaki en gözde ticaret ortaklarından biri haline getirirken Türk iş insanlarının ilgisinin de Güney Afrika'ya yönelmesini sağladı.

Türk iş dünyasının önde gelen kurumlarından MÜSİAD'ın Güney Afrikalı iş insanlarıyla ilk teması, ülkedeki ırkçı "Apartheid rejimi"nin yıkılmaya başladığı 1990'lı yılların başlarına dayanıyor.

İki ülkenin iş insanları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi adına 2016'da kurulan Güney Afrika MÜSİAD, buradaki birçok sektörde yatırım yapan Türk iş insanlarının yanı sıra Türkiye'de başta tarım ve hayvancılık olmak üzere birçok alanda yatırım yapan Güney Afrikalı üyeleri de bünyesinde barındırıyor.

Güney Afrikalı iş insanlarına Türkiye'yi tanıtmak üzere "Türkiye'de Yatırım Fırsatları" başlıklı çevrim içi panel serisi başlatan Güney Afrika MÜSİAD Başkanı Salim, bu programın içeriği ve iki ülke arasında gelişen ilişkilerin geleceğini AA muhabirine değerlendirdi.

- "DAHA FAZLA GÜNEY AFRİKALI YATIRIMCIYI TÜRKİYE'DE GÖRMEK İSTİYORUZ"

Salim, Türkiye'nin bölgeye ve Güney Afrika'ya yönelik ilgisinin, Güney Afrikalı iş insanları nezdinde de karşılık bulduğunu belirterek karşılıklı ticari ve ekonomik iş birliği potansiyellerinin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

İki ülke arasındaki karşılıklı ilişkilerin tek taraflı değil, karşılıklı büyümeye dayanması gerektiğini vurgulayan Salim, "Daha fazla Güney Afrikalı yatırımcıyı Türkiye'de görmek istiyoruz." dedi.

Salim, bu amaçla Güney Afrika iş dünyasını Türkiye'de yatırım fırsatlarını tanıtmak üzere Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ortaklığında çevrim içi panel dizisi başlattıklarını söyledi.

Üç bölümden oluşan bu panel serisinin temel amacının, Güney Afrikalı iş insanlarını Türkiye'ye yatırım yapmaya teşvik etmek ve yatırım fırsatlarına doğru kaynaklardan ulaşmalarını sağlamak olduğunu vurgulayan Salim, "3 yıl içerisinde 500 Güney Afrikalı iş insanının Türkiye'ye yatırım yapmasını sağlayacağız." dedi.

- "AFRİKALI YATIRIMCILAR, DEVLETİN YABANCI YATIRIMCIYA VERDİĞİ GÜVENİ ALGILADI"

Salim, Türkiye'nin geniş üretim imkanları ile iş insanlarına sunduğu cazip yatırım imkanlarının, Güney Afrikalı yatırımcıları da Türkiye'ye çektiğine işaret ederek, "Afrikalı yatırımcılar da son 20 yılda Türkiye'nin her alanda modernleşmesini takip etti ve devletin yabancı yatırımcıya verdiği güveni algıladı. Bu da pozitif bir etki oluşturdu." diye konuştu.

İş dünyasında kalıcı ve güvene dayalı ilişki tesis etmenin yolunun yerel ortaklıklar kurmaktan geçtiğini vurgulayan Salim, "Güney Afrika'da MÜSİAD'ın temasta olduğu iş insanları, ülke ekonomisinin yaklaşık yüzde 20'sine hitap eden bir kitle ile temas kurmakta." dedi.

Salim, Güney Afrika'da ticari kamu ve özel kuruluşlar ile yakın ilişkiler geliştirdiklerine işaret ederek "Business Leadership South Africa (BLSA) ,Black Business Council ve Minara Chamber gibi yapılar ile iş birliklerimiz mevcut. Bu ortaklıklar sayesinde karşılıklı iş hareketliliğini artırarak iki ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve ilişkilerin derinleşmesini istiyoruz. Ticaret hacminin belli bir seviyeye gelmesi, Güney Afrikalı ve Türk iş insanlarının karşılıklı ticaret ve yatırımları, Serbest Ticaret Anlaşması'nın imzalanması süreçlerine yapacağımız maddi ve manevi katkılarla destek olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.