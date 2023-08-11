İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ağustos 2023 Cuma / 25 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0365
  • EURO
    29,775
  • ALTIN
    1667.55
  • BIST100
    7490.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türkiye'nin seçilmesi tesadüf değil! Rus kaynakları resmen duyurdu: Avrupa için hayati önemde
Ekonomi

Türkiye'nin seçilmesi tesadüf değil! Rus kaynakları resmen duyurdu: Avrupa için hayati önemde

Rusya'nın Türkiye'de kuracağı doğalgaz dağıtım merkezine yönelik yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye'de kurulacak gaz merkezi hakkında konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşbirliği Dairesi Direktörü Biriçevskiy, Türkiye'nin seçilmesinin tesadüf olmadığının altını çizdi.

11 Ağustos 2023 Cuma 11:23 - Güncelleme:
Türkiye'nin seçilmesi tesadüf değil! Rus kaynakları resmen duyurdu: Avrupa için hayati önemde
ABONE OL

Rusya Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşbirliği Dairesi Direktörü Dmitriy Biriçevskiy, Türkiye'de kurulacak gaz merkezine yönelik çarpıcı bir açıklamada bulundu.

RUS KAYNAKLARI RESMEN DUYURDU

Sputnik'e demeç veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşbirliği Dairesi Direktörü Dmitriy Biriçevskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de kurma kararı aldığı doğalgaz dağıtım merkezi projesinin durumu hakkında bilgi verdi.

Rus yetkili, projenin detaylarının en üst düzeyde de olmak üzere hala daha istişare edildiğini belirtti.

'TÜRKİYE'NİN SEÇİLMESİ TESADÜF DEĞİL'

Dağıtım merkezinin kurulacağı ülke için Türkiye'nin seçilmesinin tesadüf olmadığının altını çizen Biriçevskiy, "Türkiye'nin oynadığı Avrupa için transit ülke rolü, son dönemde TürkAkım doğalgaz boru hattının devreye girmesiyle de birlikte önemli derecede arttı" dedi.

Biriçevskiy, Rusya ve Türkiye'nin doğalgaz alanındaki işbirliğinin stratejik nitelikte olduğunu ve siyasi konjonktüre tabi olmadığını vurguladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.