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Ekonomi

Türkiye'nin SİHA ve İHA'ları omuz kabarttı: 8 ülkenin olduğu masaya damga vurduk

Uzay ve savunma alanında başarılı çalışmalara imza atan Türkiye'nin SİHA, İHA ve uzay atakları uluslararası toplantıların gündemine oturdu. Türkiye'nin özellikle SİHA, İHA ve uydu alanındaki çalışmalarının gündem olduğunu belirten Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 'Uluslararası organizasyon kapsamında katıldığımız etkinliklerden birinde çok üst düzey bir yetkilinin, 8 ülkenin astronotunun hazır bulunduğu bir masada, teker teker hepimizle görüşürken, en uzun konuştuğu konu, ülkemizin son 10 yılda İHA ve SİHA'larla kendi uçağını üretmesi, kendi uydusunu fırlatması ve teknoloji çalışmaları oldu. Bu durum, bu ülkenin bir vatandaşı olarak orada müthiş derecede omuzlarımı kabarttı.' dedi.

AA7 Ekim 2024 Pazartesi 11:37 - Güncelleme:
Türkiye'nin SİHA ve İHA'ları omuz kabarttı: 8 ülkenin olduğu masaya damga vurduk
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, katıldığı uluslararası bir organizasyonda Türkiye'nin özellikle İHA, SİHA ve uydu alanındaki çalışmalarının gündem olduğunu belirtti. Gezeravcı, çok üst düzey bir yetkilinin, 8 ülkenin astronotunun hazır bulunduğu bir masada, herkesle görüşürken, en uzun konuştuğu konunun Türkiye'nin, İHA ve SİHA'larla kendi uçağını üretmesi olduğunu söyledi.

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Gezeravcı, AA muhabirine, TEKNOFEST etkinliklerine katıldığı Adana'da çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

TEKNOFEST'e başlangıcından itibaren halkın büyük ilgi gösterdiğine dikkati çeken Gezeravcı, etkinliğin öznesinde gençlerin olduğunu, katılımcıların müstesna bir faaliyet alanında ilham alacakları hikayeler dinlediklerini ve keyifle vakit geçirdiklerini söyledi.

Alper Gezeravcı, uzay misyonu öncesinde Adana İncirlik Hava Üssü'nde F-16 pilotu olarak görev yaptığını hatırlatarak, "Döndükten sonra da 1 yılın üzerinde uçamadığım dönem sebebiyle bütün tazeleme uçuşlarımı burada Adana'da İncirlik Hava Üssü'nde gerçekleştirdim. Mayıstan itibaren tekrardan uçuşa geri döndüm. Ancak burada 10. TEKNOFEST'te normal görev icra ettiğim F-16 uçağımla alanda hazır bulunan sevgili misafirlerimizin de üzerlerinde bir gösteri uçuşu yapma imkanım oldu. Bu tabii ki harika bir duygu. Buradaki uçuşum memleketin çocuklarının, devletinin gücünün olduğu her alanda hizmet etme imkanının bulunduğunu görmelerine vesile oldu." diye konuştu.

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Hollanda'da geçen hafta katıldığı etkinliklere ilişkin de bilgi veren Gezeravcı, bunlardan birinin, halihazırda dünyada göreve devam eden bütün astronotlar ve emekli astronotların çatısı altında toplandığı bir organizasyon kapsamında, Avrupa Uzay Ajansının teknoloji merkezinde düzenlenen kongre olduğunu anlattı.

Gezeravcı, kongrede, dünyada mevcut durumda uzaya ilişkin güncel bütün gelişmelerin masaya yatırıldığını ve ülkeler ile organizasyonlar arasında uzay görevlerinde geleceğe yönelik işbirliği planlamalarının konuşulduğunu dile getirdi.

Söz konusu kongreden TEKNOFEST'e katılmak üzere ayrılarak Türkiye'ye döndüğünü belirten Gezeravcı, şunları kaydetti:

"Bu uluslararası organizasyon kapsamında katıldığımız etkinliklerden birinde çok üst düzey bir yetkilinin, 8 ülkenin astronotunun hazır bulunduğu bir masada, teker teker hepimizle görüşürken, en uzun konuştuğu konu, ülkemizin son 10 yılda İHA ve SİHA'larla kendi uçağını üretmesi, kendi uydusunu fırlatması ve teknoloji çalışmaları oldu. Bu durum, bu ülkenin bir vatandaşı olarak orada müthiş derecede omuzlarımı kabarttı. Allah daha nice böyle mutlulukları yaşamayı nasip etsin. Önümüzdeki hafta Axiom-3 ekibiyle birlikte İtalya'da farklı şehirlerde yine görev sonrası farklı konferans ve toplantılar vesilesiyle faaliyette olacağız. Onun bitiminde de Milano'da başlayacak Uluslararası Astronomi ve Uzay Bilimleri Kongresi'ne katılarak ülkemizi temsil edeceğiz."

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