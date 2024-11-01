Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye ile yaptığı görüşme sonrası ülkelerimiz arasındaki enerji iş birliğini ileriye taşıyacak yeni bir anlaşmaya imza attık. Senegal Dışişleri Bakanı Yassine Fall ile imzaladığımız 'Enerji ve Hidrokarbonlar Alanlarında Mutabakat Zaptı' ile ülkelerimiz petrol ve doğal gaz aramacılığı, üretimi ve ticareti konusunda iş birliği yapacak. Bu kapsamda Türkiye Senegal'de kara ve deniz sahalarındaki sismik arama faaliyetlerine katkıda bulunacak" dedi.

Anlaşmayı yakından takip eden ABD basınına göre görüşmeler kapsamında ayrıca, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, kritik mineraller ve nadir toprak elementleri alanlarında da işbirliğine gidilecek.

AFRİKA ÜLKELERİ İLE YAPILAN ANLAŞMALAR YAKIN TAKİPTE

Haberde, Ankara'nın, hızla büyüyen Afrika ekonomileriyle bağlarını sağlamlaştırmak ve gelecekteki petrol ve gaz arzını güvence altına almak için son aylarda Afrika ülkeleriyle bir dizi enerji işbirliği anlaşması imzaladığının altı çizildi.

Ayrıca haberde, Türk araştırma gemilerinin, 1990'lı yıllarda iç savaşın patlak vermesiyle uluslararası petrol şirketlerinin faaliyetlerini durdurduğu Somali açıklarında petrol arama çalışmalarını sürdürdüğü hatırlatıldı.

NİJER

Haberde, Türk şirketlerinin, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında bir askeri darbenin ülkenin ABD ve Fransa gibi Batılı ülkelerle geleneksel ittifaklarını altüst etmesine yol açtığı Nijer'de petrol arama çalışmalarına yatırım yapmaya teşvik edildiği ifade edildi. ABD basınında yer alan haberde ayrıca, Türkiye'nin nükleer enerji için Nijer'in uranyum cevherlerine erişim sağlamaya çalıştığı vurgulandı.

LİBYA

Bakan Bayraktar'ın, Gastech 2024 enerji forumu kapsamında ABD'nin Texas eyaletinin Houston kentinde ikili görüşmeler gerçekleştirdiği ifade edilen haberde, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Abdulsadek ile de bir araya geldiği aktarıldı. Söz konusu görüşmede Bayraktar, mevkidaşı ile başta petrol ve doğal gaz araması olmak üzere hidrokarbonlar alanında gerçekleştirilebilecek işbirliği imkanlarını değerlendirmişti.

SENEGAL'DEN PETROL VE GAZ HAMLELERİ

Senegal, Haziran ayında günlük 100 bin varillik Sangomar petrol projesini devreye sokarak dünyanın en yeni petrol üreticilerinden biri oldu. Senegal ayrıca, Moritanya sınırında bulunan ve ilk aşamada yılda 2,3 milyon ton LNG üretmesi beklenen ilk gaz projesi olan Greater Tortue Ahmeyim gaz sahasını yakın zamanda faaliyete geçirmeyi planlıyor.