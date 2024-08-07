Türkiye'nin stratejisini Batı'ya örnek gösterdiler: ABD bizi kandırıyor

Avrupa'da otomobil satış rakamlarının düşmesini ve yeterli finansman desteğinin verilmemesini eleştiren Alman otomotiv dergisi Auto Motor Sport, Türkiye'yi örnek gösterdi.

Çin'in ihracatının elektrikli otomobilleri vurduğunu yazan Alman dergisi, Avrupa'nın pil üretme yeteneğinden yoksun olduğunu yazdı.

"ABD BİZİ KANDIRIYOR"

Gönülsüz ekonomi politikalarının sonucunda Çin'in AB'yi geride bıraktığından söz edilirken ABD Başkanı Biden'ın "Enflasyonu Koruma Yasası"nın Avrupa'yı kandırdığı kaydedildi.

"ELEKTROMOBİLİTE BU ŞEKİLDE DESTEKLENMEKTEDİR"



Türkiye'de elektromobilite alanında verilen desteklere işaret eden Alman dergisi, "Türkiye, her yerde bunun nasıl farklı yapılabileceğini gösteriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki 20 yıldan biraz fazla bir sürede, yavaş yavaş Çin gibi bir ortak ve sistemik rakip olarak tanımlanabilecek kadar gelişti. Yeni finansman programıyla da elektrikli otomobilde ekonomik rakip olmayı hedefliyor. Temmuz ayı sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrikli araç üretimine 5 milyar dolar, akü üretimine ise 4,5 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu" ifadelerini kullandı.

Yazıda, Türkiye'nin kendi yerli ve milli elektrikli aracı TOGG'a yapmış olduğu yatırımlar da hatırlatıldı. Çin merkezli elektrikli araba ve batarya üreticisi BYD'nin de Türkiye'de bir üretim tesisini kuracağı aktarıldı.



Çinli otomobil devlerinin Türkiye'ye yapacağı yatırımlara atıfta bulunan dergi, "Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek vaat eden teknoloji alanları için toplamda 30 milyar dolar (27,6 milyar euro) açıkladığını ve 20 milyar dolar daha özel sermaye çekmek istediğini söyledi. Ayrıca BYD'nin Türkiye'de 1 milyar dolar değerinde üretim tesisi kurma taahhüdünü de içeriyor. Fabrikanın 2026 yılı sonunda faaliyete geçmesi ve yılda 150.000 araç üretebilmesi planlanıyor. Burası, Çinli üreticinin koruyucu tarifelerden kaçınmak için Avrupa'ya otomobil satabileceği Macaristan'dan sonra ikinci fabrikası. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi ülkesinde bir Çin fabrikasından korkmuş gibi görünmüyor" dedi.

ABD'nin "Enflasyonu Azaltma Yasası" ile enerji, sanayi, çevre ve elektromobilite alanlarındaki yatırımlara 400 milyar dolar ayırarak diğer ülkelerden de yatırım çektiğini belirtti.

Yasal paketin elektrikli otomobillerin teşvik edilmesini de vaat ettiğini söyleyen Alman dergisi, "Bundan faydalanabilmek için elektrikli otomobillerin Kuzey Amerika'da üretilmesi gerekiyor. Bu, yerli üreticiler için bile zorluklar yaratıyor ve Almanya'da üretilen elektrikli arabalar herhangi bir fon almıyor" dedi.

Çözüm önerisinde bulunan dergi, "Avrupalılar diğer ülkelerin girişimlerinden kendilerinin de bunlara ihtiyaç duyduğunu anlamalıdır. Böylece yerli otomotiv endüstrisi hayatta kalsın ve pek çok çalışanı o kadar iyi kazansın ki, yerli üretilen elektrikli arabaları satın alabilecekler ve almak isteyecekler" ifadelerini kullandı.