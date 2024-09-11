Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Uraloğlu, Küresel Altyapı İş Birliği Konferansı (GICC) 2024 doalıyısıyla gerçekleştirdiği Güney Kore ziyareti kapsamında Kore Arazi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Park Sang-Woo ile görüştü.

Uraloğlu, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Kore'nin göstermiş olduğu dayanışma ve sağlanan desteğe işaret ederek, "Dayımın da savaştığı ve gazi olduğu Kore ve ülkemiz arasında işbirliklerinin geliştirilmesi adına çalışmalarda bulunmak benim için çok önemli." değerlendirmesini yaptı.

Hindistan'da gerçekleşen G-20 Zirvesi vesilesiyle her iki ülkenin devlet başkanlarının verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerinin altını çizen Uraloğlu, "Yine Türkiye, Meksika, Endonezya, Kore ve Avustralya'dan oluşan MIKTA'nın önemli bir işler yapabileceğini söylemek isterim. İşbirliğimizi bu vesileyle daha da geliştirebiliriz." ifadelerini kullandı.

- 2053'E KADAR 250 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM PLANLANDI



Bakan Uraloğlu, 1915 Çanakkale ve Yavuz Sultan Selim köprüleri gibi prestijli projeleri Koreli ortaklarla hayata geçirdiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şimdi ise 1915 Çanakkale Köprüsü'nün devamındaki 127 kilometrelik otoyolu beraberce yapalım istiyoruz. Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi'nin, Kınalı-Malkara kesimi için Koreli DAELIM firmasıyla gerekli görüşmeler yapılıyor. Yine Kore tarafından finansman sağlanması noktasında çok ciddi bir aşamaya gelindiğini ifade etmekten memnuniyet duyuyorum."

Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısı için son 22 yılda yapılan yatırımlara da değinen Bakan Uraloğlu, 272 milyar dolarlık altyapı yatırımı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Uraloğlu, söz konusu tutarın 165 milyar dolarını kara yolu altyapı yatırımlarının oluşturduğunu ve bundan sonra demir yolu yatırımlarına ağırlık vereceklerini belirterek, özellikle 2053'e kadar, yaklaşık 30 yıllık bir dönemde hem kara yollarına hem demir yollarına hem de deniz taşımacılığına 250 milyar dolar civarında bir yatırım yapmayı planladıklarını vurguladı.

- ANKARA-İSTANBUL SÜPER HIZLI TREN PROJESİ MASADA



Türkiye'nin 15 yıldır yüksek hızlı demir yolu işleticisi ülkelerden olduğuna işaret eden Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"250 kilometre saate kadar işletilen hızlı tren hatlarımız var. Şimdi de Ankara-İstanbul arasında 350 kilometre saat hızla seyahat edebilecek bir demir yolu projesi üzerinde çalışmaya başladık. Koreli mevkidaşımla süper hızlı treni konuştuk. Projemize büyük ilgi gösterdiler. Bu da bizi çok memnun etti. Şu anda ülkemizde 2 bin 251 kilometre hızlı tren hattı bulunuyor. Bunu kısa vadede 5 bin kilometreye çıkarmayı düşünüyoruz."

Uraloğlu, Bakanlık bünyesinde bulunan TÜRASAŞ tarafından 160 kilometre saat hızla seyahat eden elektrikli trenlerin imal edildiğini ve kullanıma sunulmasının değerlendirildiğini belirterek, 225 kilometre hızla giden trenin üretimini planladıklarını kaydetti.

Türkiye ve Güney Kore arasında, denizcilik alanındaki işbirliklerinin de konuşulduğuna dikkati çeken Uraloğlu, iki ülke arasında taslak bir deniz taşımacılığı anlaşması üzerinde müzakerelerin devam ettiğini, bu konuda da mesafe kat edilebileceğini düşündüğünü bildirdi.

- "BUSAN'A 7 YENİ SEFER VERİLMESİ KONUSUNDA KARŞILIKLI GÖRÜŞÜYORUZ"



Uraloğlu, Güney Kore ile Türkiye arasındaki uçuşun 10-11 saat sürdüğüne dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Şu an iki ülke arasında karşılıklı haftalık 11 frekans uçuş var. Türk Hava Yolları bunu gerçekleştiriyor, Kore Havayolları ise 8 frekans gerçekleştiriyor. Seul'e 11 frekans olan uçak seferinin 21'e çıkarılması, yine Busan'a da 7 frekans yeni sefer verilmesi konusunda karşılıklı görüşüyoruz. Önemli bir ticaret hacmimiz var Kore'yle. Bu da bizim için önemli. Türkiye'de birçok işbirliği yaptık. Elbette bunları geliştirmemiz gerekir."

- UKRAYNA'NIN YENİDEN İNŞASINDA İŞBİRLİĞİ ADIMI



Üçüncü ülkelerdeki işbirliğinin de geliştirilebileceğinin altını çizen Uraloğlu, Türkiye'nin özellikle müteahhitlik sektöründe dünyanın her tarafında kaliteli ve hızlı iş yapabilme kabiliyeti olduğunu belirtti.

Uraloğlu, Ukrayna'nın Türkiye'ye olan yakın konumuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Orada halen devam eden bir savaş var. Onun hemen bitmesini gerçekten istiyoruz. Savaş sırasında bile bizim firmalarımız orada halen iş yapıyorlar. Ukrayna hükümetinin talebi üzerine firmalarımız yoğun bir şekilde çalışmaya başladı. Bu noktada da Kore ile işbirliği yapabiliriz diye düşünüyorum. Türkiye'de kurulması planlanan 2. nükleer enerji santrali noktasında da işbirliği yapılabilir."

Bakan Uraloğlu, ev sahipliği için Güney Koreli mevkidaşına teşekkür ederek, Park Sang-Woo'yu 15-18 Ekim'de gerçekleştirilecek Uluslararası Yol Federasyonu Kongresi'ne davet etti.

Uraloğlu, ziyaret kapsamında, ilk olarak Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğini ziyaret etti ve Büyükelçi Salih Murat Tamer ile görüştü.