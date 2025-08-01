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Ekonomi

Türkiye'nin Suriye adımı İsrail'i panikletti: Bölgede gücü artıyor

Kilis üzerinden Halep'e doğal gaz iletiminin 2 Ağustos'ta başlayacak olması, İsrail'de geniş yankı uyandırdı. İsrail gazetesi Maariv, bu hamleyi 'Türkiye'nin bölgedeki artan gücü' olarak değerlendirdi.

HABER MERKEZİ1 Ağustos 2025 Cuma 08:00 - Güncelleme:
Türkiye'nin Suriye adımı İsrail'i panikletti: Bölgede gücü artıyor
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Kilis üzerinden Halep'e doğal gaz iletiminin 2 Ağustos'ta başlayacağını duyurması, İsrail'de geniş yankı uyandırdı.

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Maariv, Bakan Bayraktar'ın Türkiye'nin Suriye'deki enerji altyapısını yeniden inşa etme sürecinde aktif bir sorumluluk üstlendiğini açıklamasının ardından "Sessiz sedasız: Erdoğan Orta Doğu'daki etkisini artırıyor" başlıklı bir haber yayımladı.

Haberde, savaşın yıktığı elektrik şebekesini güçlendirmek amacıyla Suriye'nin Azerbaycan'dan doğal gaz almaya başladığını ve bu doğal gazın Türkiye üzerinden ülkeye sevk edileceği belirtildi.

Gazete bu hamleyi "Türkiye'nin bölgedeki artan gücü" olarak değerlendirdi.

"BÖLGEDE KİLİT OYUNCU"

2 Ağustos'tan itibaren 3.4 milyon metreküplük doğal gaz ile Suriye'de 900 megavatlık elektrik üretileceğini belirtilen haberde şu ifadeler yer aldı: Şam ve Bakü arasında bu ayın başlarında imzalanan ve enerji koordinasyonu, gaz tedariki, petrol arama iş birliği ve enerji akışı, Türk aracılar aracılığıyla mutabakata bağlandı. 2 Ağustos'tan itibaren Türkiye toprakları üzerinden ulaşacak doğal gaz, yaklaşık 900 megavat elektrik üretimine olanak sağlayacak. Azerbaycan'dan sevk edilen doğal gazın Türkiye'den gelmesi, Ankara'nın bölgede kilit bir oyuncu konumuna gelmesinin altını çiziyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yıllardır Kuzey Suriye'de nüfuz alanını genişletme hedefi doğrultusunda altyapı ve enerji anlaşmaları gerçekleştiriyor.

Gazete, bölgedeki güç dengelerinin yeniden şekillenmesinin Türkiye'nin doğal gaz hamlesi ile hız kazandığını öne sürdü.

Gazete, Suriye hükümetinin, gerçekleştirdiği işbirlikleri ile hem yurt içinde hem de uluslararası alanda istikrar ve meşruiyetini göstermeye çalıştığını ifade etti.

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