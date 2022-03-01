Türkiye'nin tahıl ambarı 187 ülkeye tarım makinesi ihraç ediyor!

AA 1 Mart 2022 Salı 11:35 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 11:35

Türkiye'nin hububat ambarı konumundaki Konya, tarıma dayalı sanayisiyle de ülke ekonomisine katkı sağlıyor.



Öztürk, AA muhabirine, Konya'nın Türkiye'de tarım makineleri açısından ülkenin önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Kentteki tarım alanlarının genişliğinin, toprak işleme alet ve makinelerine duyulan ihtiyacı artırdığına dikkati çeken Öztürk, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla tarım makineleri sektörü, Konya'da gelişmiş sanayi alanlarından birini oluşturmaktadır. Konya, sektörde ihtiyaç duyulan hammadde, yarı mamul ve mamullerin tedarik edilmesi açısından elverişli bir il olup üretim için yeterli altyapıya sahiptir. Traktör üretiminin de yapıldığı Konya'da römork başta olmak üzere yağmurlama, gübre dağıtma, pulluk, hububat ekim, ve pancar sökme makineleri başta olmak üzere 35 çeşit tarım makinesi üretimi yapılıyor."

- TARIM MAKİNELERİ VE ALETLERİ İHRACATININ YÜZDE 13,32'İNİ KARŞILIYOR

Konya'da traktör fabrikasının iç piyasanın ihtiyacını karşılamada büyük öneme sahip olduğuna işaret eden Öztürk, "Konya'nın genel makine ihracatı içerisinde tarım makineleri ihracatının payı yüzde 59,64'tür. Türkiye tarım makineleri ve aletleri ihracatının yüzde 13,32'sini Konya gerçekleştirmektedir. Konya, sektörün ihracatında Türkiye'de ikinci sırada yer alıyor. 450 milyon dolar ihracatla Ankara'nın ihracatta birinci olduğu sıralamada, Konya 158,8 milyon dolarla ikinci, İstanbul ise 137 milyon dolarla üçüncü sıradadır."

- KONYA, 187 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

Son iki yılda aylık rekorlar kıran Konya'nın tarihinin en yüksek ihracatını gerçekleştirdiğini anlatan Öztürk, bu başarının altında sektörel çeşitliliğin sağlıklı ve sürdürülebilir olmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

İhracatçıların inanç ve azmiyle 187 ülkeyle ticaret yaptığını anlatan Öztürk, "İhracatçılarımızın başarıları ve üstün performansı sayesinde yeni hedeflerimize emin ve güçlü adımlarla yürüyeceğimize inanıyoruz. Böylelikle ilimiz ve ülkemiz ekonomisine olan katkılarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyetini sürdüren bir şirketin genel müdürü Mustafa Genç ise yıllık 15 bin tarım makinesi üretiminin yüzde 40'ını yurt dışına gönderdiklerini söyledi.

Konya'nın sektördeki başarısının son yıllarda ihracatla taçlandırdığına dikkati çeken Genç, "Şirket olarak 65 ülkeye doğrudan ürünlerimizi gönderiyoruz. Tarım kenti aynı zamanda toprağa dayalı sanayide de oldukça iyi noktaya gidiyor. Dünyanın çok sayıda ülkesinde Türk malları kullanılıyor, tercih sebebi sayılıyor. Burada kalite ve nitelik ön plana çıkıyor." diye konuştu.