Türkiye'nin tecrübesinden faydalanmak istiyorlar: Türklerle görüşmeye hazırız

Başkent Tunus'un 150 kilometre güneyinde yer alan sahil kenti Monastir'deki teknopark, Türkiye'nin tekstil alanında gelişmiş teknolojisinden ve tecrübesinden faydalanmak için bölgeye yatırım yapacak Türk tekstil firmalarının gelmesini bekliyor.



"Tunus'ta yabancılar için yatırım fırsatları" başlıklı dosya haberin ilk bölümünde AA muhabiri, Monastir kentindeki tekstil alanında önemli yatırımların önünü açan Monastir Teknoparkı yetkililerine ve teknoparkı ziyaret eden Türk heyetine mikrofon uzattı.



Tunus'taki tekstil yatırımının yüzde 45'ine ev sahipliği yapan Monastir kentindeki Monastir Teknoparkı, tekstil sektörünün gelişmesine yaptığı katkı ve yabancı yatırımcılara verdiği destekle ülkedeki önemli teknoparklar arasında yer alıyor.



"TEKSTİL SEKTÖRÜNE YATIRIM YAPACAK TÜRK İŞ İNSANLARINI BEKLİYORUZ"

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan liderliğindeki Türk heyetini misafir eden Monastir Teknopark Genel Müdürü Celal Binhac Halife, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunus'ta tekstil sektöründe uzmanlaştıklarını, ülkedeki en önemli tekstil üretim merkezi olduklarını belirtti.



Uluslararası birçok yatırıma da ev sahipliği yaptıklarını vurgulayan Halife, "Tunus tekstil üretiminde tecrübesi olan bir ülke. Teknoparkımızda 4.0 endüstri teknolojisi de mevcut. Yurt dışı merkezli önemli birçok firmanın tekstil ürünlerini Tunus'ta üretiyoruz. Tekstil sektöründe Türkiye'nin özellikle teknoloji ve tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz. Tekstil sektörüne yatırım yapacak Türk iş insanlarını bekliyoruz." dedi.



Halife, sözlerini şu şekilde sürdürdü;



"Buradaki en önemli hizmetimiz, tekstil sektörüne yapılacak yatırımları organize etmek ve tekstil ürünlerinin yüksek kalitede üretimin yapılmasını sağlayacak teknolojik altyapıyı desteklemek. Teknopark olarak dünyadan birçok tekstil devinin Tunus'a yatırım yapmasına vesile olduk. Türk Büyükelçisi'nin ziyareti sırasında Türkiye'nin tekstil alanındaki tecrübelerinden yararlanmak istediğimizi vurguladık. Özellikle tekstil iplik ve kumaş üretiminde çok büyük açığımız var. Bu açığı Türk firmalarının tamamlayabileceğini ümit ediyoruz."



TUNUS YILDA 450 MİLYON METRE KUMAŞ İTHAL EDİYOR

Tunus'un yılda 450 milyon metre kumaş ithal ettiğini vurgulayan Halife, "Tekstil alanında hizmet veren 1600 şirket var. Tunuslu ve Türk üreticilerin bakış açılarını yakınlaştırdığımız taktirde, Tunus tekstil sektöründe Türkiye önemli bir boşluğu dolduracaktır. İplik ve kumaş üretimin yanı sıra kumaşların boyanması ve yıkanması da önemli teknolojik altyapı ve tecrübe istiyor. Bu alanlarda da Türk firmalarının tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz." diye konuştu.



Yatırım yapmak isteyen şirketlere danışmanlık hizmetinin yanı sıra yatırım sürecinde her türlü desteği de vermeye hazır olduklarını belirten Halife, şunları kaydetti:



"Tunus'ta tekstil alanında çalışan firmalar üretimlerinin yüzde 95'ini ihraç ediyor. Avrupa'nın en büyük ve en önemli tedarik merkezi olma yolunda ilerliyoruz. Ayrıca Afrika pazarında da önemli bir paya sahibiz. Türk firmaları da burada yapacakları yatırımlarla sadece Tunus'a değil Avrupa ve Afrika pazarına üretim yapabilirler. Ayrıca ülkemizde yabancı yatırımcılara tanınan birçok teşvik var, bu teşviklerden yararlanmak isteyen Türk şirketleriyle görüşmeye hazırız."



"HEDEFİMİZ TÜRKİYE İLE TUNUS ARASINDAKİ TİCARİ İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK"

Monastir Teknoparkını ziyaret eden aralarında Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Hasan Ali Çertik'in de yer aldığı Tunus'taki Türk kuruluşlarının temsilcileri ve Türkiye'den gelen iş insanlarından oluşan heyete başkanlık eden Büyükelçi Demircan, "Hedefimiz Türkiye ile Tunus arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek. İhracatımızı arttırmak için nerede hangi fırsat varsa onu tanımaya ve anlamaya çalışıyoruz. Bu çerçevede Tunus tekstil ihracatının yüzde 50'ye yakın bölümünü gerçekleştiren Monastir kentine geldik. Hem teknoparkı tanımak hem de ne talepleri var onu öğrenmek istiyoruz." dedi.



Teknopark yetkileriyle bilgi alışverişinde bulunduklarını aktaran Demircan, sözlerini şu şekilde sürdürdü;



"Türkiye'yi tanıyorlar ve ülkemizle ilişkileri son derece yakın. Türkiye'den talepleri var, özellikle iplik ve kumaş üretiminde yatırım yapılmasını bekliyorlar. Buradaki çalışma şartları ve yatırım fırsatlarının yanı sıra sanayicilerimize ve tüccarlarımıza kolaylık sağlayacak şartları öğrendik. Bu bilgileri Tunus'la ticaret yapmayı hedefleyen Türk firmalarıyla paylaşıyoruz. Ülkedeki sanayi bölgelerinin ve teknoparkların tanınması bizim ihracatçımız ve sanayicimizin işini kolaylaştıracaktır. Bu anlamda doğru bir nokta ziyareti yaptığımızı düşünüyorum."