13 Eylül 2025 Cumartesi
  • Türkiye'nin teknoloji üsleri büyüyor: 3 yeni bölge daha kuruldu
Ekonomi

Türkiye'nin teknoloji üsleri büyüyor: 3 yeni bölge daha kuruldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla üç şehirde daha yeni teknoloji geliştirme bölgesi kurulduğunu, böylece Türkiye'deki teknopark sayısının 113'e ulaştığını açıkladı.

13 Eylül 2025 Cumartesi 21:27
Türkiye'nin teknoloji üsleri büyüyor: 3 yeni bölge daha kuruldu
Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin girişimcilik ve inovasyon ekosisteminin güçlenmeye devam ettiğini kaydetti.

Paylaşımda Resmi Gazete'de kuruluş kararı yayımlanan İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Alanya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Amasya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile teknopark sayısının 113'e ulaştığını belirten Kacır, "Yeni teknoparklarımız teknoloji ve yenilik dünyamıza hayırlı, uğurlu olsun. 12 bine yaklaşan teknoloji girişimi ile ülkemizin inovasyon odaklı kalkınmasına öncülük eden teknoparklarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

