Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin ilaç ihracatının son 6 yılda yüzde 118 oranında arttığını, 185 ülkeye ilaç ihracatı yapıldığını açıkladı.
Sosyal medyada paylaşılan "Sağlık sektörü yüzde 90 ithalata bağımlı" iddiasına açıklık getiren Sağlık Bakanlığı, söz konusu iddiayı yalanlayarak yerli üretim ve ihracat verilerini paylaştı.
Bakanlıktan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Türkiye'de satılan her 100 kutu ilaçtan 90,9'u ülkemizde imal edilirken sadece 9,1'i ithal edilmektedir.
2017 yılında ilaç ihracatımız 1 milyar dolar iken 2023 yılı sonu itibarıyla 2,23 milyar dolara yükselmiştir.
Son 6 yılda ilaç ihracatımız %118 oranında artmıştır. Hâlihazırda 185 ülkeye ilaç ihracatı yapıyoruz.
Türkiye'nin tıbbi cihaz alanındaki dış ticaret hacmi ise 2023 yıl sonu itibarıyla 3,7 milyar dolara ulaşmıştır.
2017-2023 arası dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı iki katın üzerinde artış göstererek %50 seviyesinin üzerine çıkmıştır.
Son 6 yılda tıbbi cihaz alanında faaliyet gösteren işletme sayımız ise %87,5 oranında artarak toplamda 24 bin 938'e ulaşmıştır.