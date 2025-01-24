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Ekonomi

Türkiye'nin tıbbi cihaz ihracatında önemli artış: 3,7 milyar dolara ulaştı

Türkiye'nin tıbbi cihaz ihracatında önemli bir artış yaşandı. 2023 yılı itibarıyla dış ticaret hacmi 3,7 milyar dolara ulaşırken, yerli üretim ve ihracat kapasitesindeki gelişmeler dikkat çekiyor.

Haber Merkezi24 Ocak 2025 Cuma 22:46 - Güncelleme:
Türkiye'nin tıbbi cihaz ihracatında önemli artış: 3,7 milyar dolara ulaştı
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin ilaç ihracatının son 6 yılda yüzde 118 oranında arttığını, 185 ülkeye ilaç ihracatı yapıldığını açıkladı.

Sosyal medyada paylaşılan "Sağlık sektörü yüzde 90 ithalata bağımlı" iddiasına açıklık getiren Sağlık Bakanlığı, söz konusu iddiayı yalanlayarak yerli üretim ve ihracat verilerini paylaştı.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Türkiye'de satılan her 100 kutu ilaçtan 90,9'u ülkemizde imal edilirken sadece 9,1'i ithal edilmektedir.

2017 yılında ilaç ihracatımız 1 milyar dolar iken 2023 yılı sonu itibarıyla 2,23 milyar dolara yükselmiştir.

Son 6 yılda ilaç ihracatımız %118 oranında artmıştır. Hâlihazırda 185 ülkeye ilaç ihracatı yapıyoruz.

Türkiye'nin tıbbi cihaz alanındaki dış ticaret hacmi ise 2023 yıl sonu itibarıyla 3,7 milyar dolara ulaşmıştır.

2017-2023 arası dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı iki katın üzerinde artış göstererek %50 seviyesinin üzerine çıkmıştır.

Son 6 yılda tıbbi cihaz alanında faaliyet gösteren işletme sayımız ise %87,5 oranında artarak toplamda 24 bin 938'e ulaşmıştır.

  • tıbbi cihaz
  • dış ticaret
  • yerli üretim

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