Türkiye'nin turizm geliri yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 8,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın nisan-haziran dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, turizm geliri, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla, yüzde 8,4 yükselişle 16 milyar 284 milyon 322 bin dolar olarak kaydedildi.

Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 16 milyar 95 milyon 247 bin dolar, transfer yolculardan elde edilen turizm geliri ise 189 milyon 75 bin dolar olarak hesaplandı. Turizm gelirinin yüzde 16,5'i ülkeyi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket turla organize etti. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 11 milyar 100 milyon 829 bin dolarını kişisel harcamalar, 4 milyar 994 milyon 418 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Ülkeden çıkış yapan ziyaretçi sayısı bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 16 milyon 412 bin 168 kişiye yükseldi. Bu ziyaretçilerin yüzde 16,3'ünü 2 milyon 678 bin 105 kişiyle yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Söz konusu çeyrekte Türkiye'de geceleme yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 110 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcamasının ise 73 dolar olduğu görüldü.

Nisan-haziran döneminde turizm geliri içindeki paket tur harcamalarının payı yüzde 31, yeme içme harcamalarının payı yüzde 19,4, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı ise yüzde 12,8 oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre uluslararası ulaştırma harcamaları yüzde 13,8, yeme içme harcamaları yüzde 13,7 ve tur hizmetleri harcamaları yüzde 12,5 artış gösterdi.

Ziyaretçiler Türkiye'ye yüzde 71,1 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla geldi. İkinci sırada yüzde 16,8 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise yüzde 5,6 ile "alış veriş" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkeye yüzde 60,7 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

- TURİZM GİDERİ YÜZDE 41,1 ARTTI

Yurt içinde ikamet edip başka ülkelere ziyarette bulunan vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41,1 artarak 2 milyar 759 milyon 918 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 850 milyon 866 bin dolarını kişisel, 909 milyon 52 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Aynı dönemde yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı yıllık bazda yüzde 0,5 azalarak 2 milyon 947 bin 929 kişiye düştü, kişi başı ortalama harcama 936 dolar oldu.