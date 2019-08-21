Türkiye'nin ünlü otobüs firması satılıyor

29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7273
  • 6,3606
  • 275.383
  • 95696.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Türkiye'nin ünlü otobüs firması Kamil Koç satılıyor

Kamil Koç'un Almanya merkezli Flixmobiliy'e devri için Rekabet Kurumu'na başvuru yapıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye’de 93 yıldır hizmet gösteren ilk otobüs firması Kamil Koç’a ilişkin önemli gelişme yaşandı.
 
1000 araçlık filosu bulunan ve 2013 yılında sermaye şirketi Actera Group’a satılan Kamil Koç’un Flixmobiliy GMBG’ye devri için Rekabet Kurumu’na başvuru yapıldı.
 
Rekabet Kurumu’na yapılan başvuruda, “Göksu Seyahat ve Taşımacılık A.Ş.’nin tüm kontrolünün doğrudan ve böylelikle Kamil Koç Otobüsleri A.Ş. ve iştiraklerinin dolaylı tek kontrolünün Flixmobiliy GMBH tarafından devralınması” açıklaması yer aldı.

İşte Kültür Bakan Yardımcısı Haluk Dursun´un son konuşması

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rekabet Kurulundan Türk Eczacıları Birliğine soruşturma

Rekabet Kurulundan Türk Eczacıları Birliğine soruşturma

Otomobil devleri birleşiyor mu? Taraflar arasında önemli görüşme

Otomobil devleri birleşiyor mu? Taraflar arasında önemli görüşme

İsrail'den İran hedeflerine hava saldırısı! İstihbaratı ABD mi verdi?

İsrail'den İran hedeflerine hava saldırısı! İstihbaratı ABD mi verdi?

Türkiye'nin sınırında kazılar yeniden başladı

Türkiye'nin sınırında kazılar yeniden başladı

Bakan Soylu'dan CHP'ye çağrı: Herkes safını belirlemeli

Bakan Soylu'dan CHP'ye çağrı: Herkes safını belirlemeli

Türkiye'nin ünlü otobüs firması satılıyor

Türkiye'nin ünlü otobüs firması satılıyor

İngiltere kraliyet ailesinde 'sapık milyarder' krizi: Gerçek ortaya çıktı

İngiltere kraliyet ailesinde 'sapık milyarder' krizi: Gerçek ortaya çıktı

Bu liste başka yerde yok! 100 ikinci el fırsatı sizin için derledik

Bu liste başka yerde yok! 100 ikinci el fırsatı sizin için derledik
 

POPÜLER HABERLER

Tepkilere rağmen tekrar Bodrum´a gitmişti... Ve İmamoğlu tatilden dönebildi

Tepkilere rağmen tekrar Bodrum´a gitmişti... Ve İmamoğlu tatilden dönebildi

Ayıları bal testine tuttu! Sizce ilk tercihleri ne oldu?

Ayıları bal testine tuttu! Sizce ilk tercihleri ne oldu?

Yürek burkan görüntü... Çaresizlikten denize böyle atladılar

Yürek burkan görüntü... Çaresizlikten denize böyle atladılar

Türkiye'nin sınırında! Kazılar yeniden başladı

Türkiye'nin sınırında! Kazılar yeniden başladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA