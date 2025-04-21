Türkiye'nin uzaydaki gururu TÜRKSAT 6A! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapamazsın diyenlere inat yaparız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRKSAT Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen TÜRKSAT 6A Hizmete Alım Töreni'ne katıldı.

Burada konuşan Erdoğan, TÜRKSAT 6A'nın, 9 Temmuz 2024'te uzaya fırlatıldığını, ilk test yayınının ise 17 Şubat'ta yapıldığını belirtti.

Tüm süreçlerin sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde tamamlandığını ifade eden Erdoğan, TÜRKSAT 6A'nın ülke ve millet için hayırlı olmasını diledi.

Tasarımından üretimine, nakliyesinden uzaya fırlatılmasına, yörüngeye oturtulmasından test aşamasına kadar projenin başarıyla ilerletilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, projeye destek olan ve uzay sanayisine gönül vermiş tüm personeli tebrik etti.

En az 15 yıl hizmet verecek TÜRKSAT 6A ile birlikte TÜRKSAT'ın işlettiği haberleşme uydularının sayısının 6'ya, uzaydaki uyduların toplam mevcudunun da 10'a yükseldiğini dile getiren Erdoğan, yer sabit özelliği taşıyan yeni haberleşme uydusunun televizyon yayıncılığı başta olmak üzere acil durum haberleşmesi hizmetlerini de geniş bir kapsama alanında sunacağını söyledi.

Kesintisiz televizyon yayıncılığı açısından kritik önem taşıyan TÜRKSAT 6A ile televizyon yayını yapılan uyduların artık yedeklenebileceğine işaret eden Erdoğan, uzay iletişim ve haberleşme sektörleri için atılmış çok büyük bir adım olan TÜRKSAT 6A uydusunun ülke ve millet için hayır getirmesini temenni etti.

Özellikle haberleşme uyduları gibi teknolojilerin dışa bağımlı olmadan üretilmesinin milli güvenlik açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla 84 yerli ekipman kullanarak geliştirdiğimiz TÜRKSAT 6A ile birlikte Türkiye kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri konumuna yükseldi. Yeni haberleşme uydumuz, yerli ve milli teknoloji üretme hedefimiz doğrultusunda 20 yıla yayılan titiz, yoğun ve meşakkatli bir çalışmanın ürünüdür." ifadesini kullandı.

"KARAMSARLIK AŞILAYANLARA, KENDİ ÜLKESİNDEN UMUDUNU KESENLERE KULAK ASMADIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu noktaya gelmenin kolay olmadığını belirterek, hayata geçirilen teknoloji transfer programıyla 3A, 4A ve 4B uydularının üretiminde TÜRKSAT mühendislerinin de yer almasını sağladıklarını anımsattı.

Devamında 5A ve 5B uydularının yapımında 12 mühendisi tasarım, üretim ve test başlıkları süreçlerine doğrudan dahil ettiklerini aktaran Erdoğan, yıllara sari bu çalışmalar ve tecrübelerle uzay teknolojileri alanında pek çok kritik eşiğin aşıldığını kaydetti.

Erdoğan, böylece en yüksek yerlilik oranına sahip TÜRKSAT 6A uydusunu üretme imkan, yetenek ve tecrübesine sahip olunduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapamayız' diyenlere inat, 'Biz yaparız, hatta daha iyisini yaparız' dedik. Karamsarlık aşılayanlara, kendi ülkesinden, kendi milletinden umudunu kesenlere asla kulak asmadık. Yani yılmadan, yorulmadan, inanç, sabır ve azimle çalışarak bugünlere kadar hamdolsun alnımızın akıyla geldik. Bugünkü başarı, lafa her başladıklarında 'Bizden bir şey olmaz' diyerek gençlere umutsuzluk aşılayan eşik zihniyete indirilmiş ağır bir darbedir." diye konuştu.

Mühendislere ve Türkiye'nin uzaydaki varlığına güç katanlara teşekkür eden Erdoğan, 23 yıldır olduğu gibi önce hayalleri hedeflere sonra da hedefleri gerçeklere dönüştürmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Erdoğan, yerli ve milli haberleşme uydusu ile TÜRKSAT'ın hizmet verdiği alanın, Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'yı da kapsayacak şekilde daha da genişleyeceğini belirterek, "Uydularımızın dünya genelinde ulaştığı nüfus 3,5 milyardan 5 milyara yükselecek." ifadelerini kullandı.

Teknoloji transferi ve tecrübe kazanımı sayesinde Türkiye'nin artık uydu ve bileşenlerinin tasarım ve üretiminde önemli bir pazar payına sahip olacağını dile getiren Erdoğan, devrim niteliğindeki bu projeyle, yerli ve milli bir haberleşme uydusu platformuna sahip olunduğunu söyledi.

Erdoğan, ana paydaşların yanı sıra alt yüklenicilerle birlikte uydu üretim ekosistemi kurarak, birçok kurum ve kuruluşun uzay sanayisine katkı vermesini sağladıklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Tüm aşamalarda aktif roller üstlenen onlarca mühendis ve personelimizle birlikte uydu ve uzay teknolojileri için insan kaynağı yetiştirmiş olduk. Proje paydaşlarının geliştirdiği ekipmanlarla uluslararası ölçekte rekabet edebilme düzeyine eriştik. İhracat kapasitemizi daha da güçlendirdik. SpaceX ile ortak çalışmalar yürütme yanında fırlatma süreci de TÜRKSAT tarafından yönetildi. Dünya nüfusunun yüzde 60'ından fazlasını yani 5 milyarlık bir nüfusu ihtiva eden kapsama alanıyla uzay çalışmaları ve uydu yayıncılığında parmakla gösterilen ülkeler arasına girdik."

"BU FIRSATI HEBA ETMESİNE İZİN VEREMEYİZ"

Elde edilen bu kazanım ve etkinliklerle milli uydu markası oluşturma ve milli uzay şirketi kurulması noktasında önemli bir fırsatın yakalandığına işaret eden Erdoğan, "Gelecekteki ay ve derin uzay görevleri, haberleşme uyduları ve takım uydu projelerinin hayata geçirilmesinde de yine bu birikimden istifade edeceğiz." dedi.

Çıtayı sürekli yukarıya çıkartarak hedeflere ulaşacaklarının altını çizen Erdoğan, "Dünyadaki gelişmelere baktığımızda şu gerçeği hepimiz görmekteyiz, Türkiye'nin önünde tarihi bir fırsat penceresi açılmaktadır. Küresel sistemde hak ettiğimiz yere gelmeye çok yakınız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hiç kimsenin bu fırsatı heba etmesine izin veremeyeceklerini vurgulayarak, daha önce dünyada benzer değişimler olurken, Türkiye'nin kendi iç çekişmeleriyle meşgul olduğunu anımsattı. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler yaşanırken biz millet olarak enerjimizi gereksiz, faydasız, boş tartışmalarla harcadık. Türkiye'nin dışarıyla ilgilenmemesi için her şey yapıldı, her şey denendi. Mezhep, köken, görüş farklılıkları üzerinden bizi iç meselelerimizle meşgul ederek, Türkiye'yi küresel rekabette minder dışına itmeyi başardılar. Bizimle aynı ligde olan ülkeler, teknolojide birbirleriyle kıran kırana bir yarış içindeyken, hatırlayın bu ülkenin gündemi, başörtüsüydü, sakaldı, sarıktı, çarşaftı, irtica idi, yeşil sermayeydi. Kendilerine bir iç düşman ürettiler ve Türkiye'yi o iç düşmanla oyaladılar. Peki sonuçta ne oldu? Türkiye kaybetti, millet kaybetti. Eller koşar adım ilerlerken, biz yıllarca yerimizde saydık. Rakiplerimizle aramızdaki mesafenin açılmasına engel olamadık. Ekonomide, demokraside, dış politikada, toplumsal barış ve huzurda çok ağır faturalar ödemek zorunda kaldık."

Bugün de dünyanın büyük bir dönüşümün arifesinde olduğunu, gümrük tarifeleri restleşmeleri ile küresel ticaretin kurallarının kökten değiştiğini belirten Erdoğan, mevcut krizlerin çözülemediği gibi her gün yeni bir gerilime uyanıldığını ifade etti.

"ARZU ETTİKLERİ KAOS VE KARGAŞA ORTAMINI OLUŞTURAMIYORLAR"

Erdoğan, uluslararası sistemin, Gazze'deki soykırımla birlikte itibarını iyice kaybettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Batı dünyası ve kurumları eski etkinliğini tamamen yitirmiş durumda. Yapay zeka teknolojilerinin nereye varacağını kimse kestiremiyor. Yani eski sistem hızla yıkılırken, yerine ne konacağını tam olarak kimse kestiremiyor. Türkiye'nin ismi, bölgesinin bir kutupbaşı olarak her platformda daha fazla zikrediliyor. Ama böylesi kritik bir dönemde bakıyorsunuz, ana muhalefet partisi eliyle Türkiye tekrar tartışmaların, eski kavgaların içine çekilmek isteniyor. Ülkemize geçmişte bedel ödetmiş bayat senaryolar yine bu çevrelerin figüranlığında tekrar tedavüle konulmaya çalışılıyor. Sokaklarımızın terörize edilmesinden, Türkiye'nin Batıya ve batılı medya kuruluşlarına pervasızca şikayet edilmesine, üniversite ve lise gençliğinin kışkırtılmasından, boykot çağrılarıyla ülke ekonomisine zarar verilmesine kadar tüm tuşlara aynı anda basılıyor.

Son olarak gerilim ve istismar siyasetlerine Gazze soykırımını alet ettiler. 50 bin masum katledilirken, 'bize ne Filistin'den' diyerek tam 18 aydır sustukları, topraklarını savunan Filistinli direnişçilere 'terörist' iftirası attıkları bir insani trajediden siyasi rant sağlamaya çalıştılar. Şunu açık ve net söylemek isterim, oyuncular değişmiş olsa da oynanan oyunun aynı olduğunu biz biliyoruz. Milletimiz de ne yapılmaya çalışıldığının gayet farkında. Dolayısıyla ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, arzu ettikleri kaos ve kargaşa ortamını bir türlü oluşturamıyorlar. Hükümet olarak biz de hizmet ve eser siyasetimizden kopmayarak onların tuzağına düşmüyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta Türkiye'nin en stratejik projelerinden biri olan Silvan Sulama Tüneli'nin kazılarına başlayarak neticeyi aldıklarını anımsattı.

"TARİHİ BİR BAŞARI HİKAYESİNE ŞAHİTLİK EDİYORUZ"

Yine geçen hafta İstanbul Havalimanı'nda eş zamanlı üçlü bağımsız pist dönemini başlattıklarını hatırlatan Erdoğan, Türkiye'nin, Amerika'dan sonra bu uygulamayı hayata geçiren ikinci ülke olduğunu ifade etti.

Erdoğan, muhalefetin "oraya uçak inmez" dediği havalimanına artık aynı anda üç uçağın inip kalktığına dikkati çekerek, "Bugün de hamdolsun TÜRKSAT 6A'yı devreye alıyoruz. Bundan 31 yıl önce TÜRKSAT 1B uydusu ile başlayan uzay maceramızı çok daha yüksek bir düzeye eriştirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. İnançla, azimle, emekle her cümlesi bilgi, tecrübe ve alın teriyle yazılmış tarihi bir başarı hikayesine hep birlikte şahitlik ediyoruz."

Projede yer alan kurumlarla, mühendislerle, çalışanlarla ne kadar iftihar edilse az olacağını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bütün bunlar, inşa edilmekte olan Türkiye Yüzyılı'nın müjdeleridir. Allah'ın izniyle çok daha iyi yerlerde olacağız. Gençlerimize güçlü, müreffeh ve itibarlı bir Türkiye teslim edeceğiz. Milletimizin desteğiyle çıktığımız bu yolda Rabbim hepimize yardımcı olsun. Bizi daha nice başarılara ulaştırsın diyorum. Bu vesileyle 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ'cü teröristler tarafından burada şehit edilen Ahmet Özsoy ve Ali Karslı kardeşlerime Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. İlk yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'nın bir kez daha ülkemiz ve milletimiz için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Projede emeği, katkısı, alın teri ve fikir teri olan tüm kardeşlerimi kutluyorum."

NOTLAR

Konuşmaların ardından TÜRKSAT 6A uydusu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete alındı. Daha sonra Erdoğan'a, TÜRKSAT 6A modeli takdim edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı da günün anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdiminde bulundu.

Program, aile fotoğrafının ardından sona erdi.