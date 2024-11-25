Türkiye'nin uzun dönemli yenilenebilir enerji planları Londra'da yatırımcılarla paylaşıldı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin, Türkiye'nin yenilenebilir enerji piyasasına ilişkin son gelişmeleri ve fırsatları yatırımcılarla paylaşacağı, İngiltere, Fransa, Hollanda ve Almanya'yı kapsayan özel turunun ilk toplantısı Londra'da düzenlendi.

Toplantıda, Türkiye'nin 2035'e yönelik yenilenebilir enerjide kapasite artış hedefleri ve temiz enerji dönüşüm planlarının yanı sıra yatırımcılara sunulan fırsatlar ve tarife garanti modellerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, toplantıda yaptığı konuşmada, küresel çapta iklim değişikliği nedeniyle yaşanan zorlukların arttığını ve Türkiye'nin de bu zorlukları ciddiye alarak dönüşüm planlarını gerçekleştirdiğini söyledi.

Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefine yönelik adımlar attığını dile getiren Ertaş, ülkenin, enerji geleceğinde yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması, verimlilik, nükleer enerji, yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve kritik minerallere yatırım olmak üzere 5 ana alana odaklanacağını anlattı.

Ertaş, Türkiye'nin yeşil dönüşüme odaklı bir yolda ilerlediğine işaret ederek, "Yeşil enerji yatırımlarını desteklemeye hazırız." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Zeynel Kılınç da Londra'daki organizasyonun bu özel turun ilk durağı olduğunu belirterek, İngiltere'nin yenilenebilir enerji sektöründe önemli bir oyuncu olduğunu kaydetti.

Bu kapsamda yatırımcılara Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında sunduğu fırsatları, yatırım hedefleri ve yaklaşan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmaları hakkında bilgi veren Kılınç, "Türkiye'de yenilenebilir enerjideki yatırım ortamı yatırımcıları desteklemeye devam ediyor." dedi.

Kılınç, Türkiye'nin temiz enerji dönüşümündeki planlarının 2053 net sıfır hedefiyle uyumlu şekilde ilerlediğini sözlerine ekledi.

- TÜRKİYE'NİN YENİLENEBİLİR ENERJİ HEDEFLERİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin uzun vadeli enerji stratejisinin 5 temel alana odaklandığını belirterek, "Yenilenebilir enerji kapasitemizi artırmak, ekonomi genelinde enerji verimliliğini geliştirmek, nükleer enerji üretimini genişletmek, hidrojen, batarya depolama, karbon yakalama, kullanım ve depolama gibi yeni teknolojileri kullanmak ve ayrıca enerji geleceğimiz için kritik madenler ve nadir toprak elementlerine yatırım yapmak. 2035 için yenilenebilir enerji programımızda çok iddialı hedefler belirledik. Rüzgar ve güneşte mevcut kurulu kapasitemizi 30 gigavattan 120 gigavata çıkarmayı hedefliyoruz. Bu alana en az 80 milyar dolar yatırım getirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.