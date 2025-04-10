Türkiye'nin yatırım ve finans vizyonunda yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürecek olan T.C Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, hem doğrudan yabancı yatırımların ülkeye kazandırılması hem de finansal piyasaların uluslararası rekabet gücünün artırılması konularında merkezi bir rol üstlenecek. Bu birleşme ile yatırımcılara daha entegre, hızlı ve etkili hizmet sunulması hedefleniyor.

Yeni yapının başkanlığına, daha önce T.C Cumhurbaşkanlığı Türkiye Yatırım Ofisi Başkanı olarak görev yapan Ahmet Burak Dağlıoğlu getirildi. Dağlıoğlu, her iki kurumun uzmanlığını birleştirerek Türkiye'nin yatırım çekiciliğini artıracak projelere liderlik etmeyi sürdürecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ahmet Burak Dağlıoğlu, şunları söyledi:

"T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığı görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a tensipleri için şükranlarımı arz ediyorum. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Dünyanın Bağlantı Noktası olarak güçlü ekonomisi, genç ve dinamik nüfusu, jeostratejik konumu, sürdürülebilir politikalarıyla her türlü bölgesel ve küresel krize karşı direnç göstererek oyun kurucu bir güç haline gelmiştir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da uluslararası doğrudan yatırımları artırmak ve ülkemizi küresel bir finans merkezi haline getirmek en büyük hedefimiz. Bu doğrultuda, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak ve 'Türkiye Yüzyılı'nı 'Yatırımın Yüzyılı' yapmak için tüm mesai arkadaşlarımız ve paydaşlarımızla var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.

T.C Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, politika geliştirme, stratejik danışmanlık, yatırımcı ilişkileri, uluslararası tanıtım, finansal teknolojiler, katılım bankacılığı gibi birçok alanda entegre çalışmalar yürüterek Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Ahmet Burak Dağlıoğlu Kimdir?

Ahmet Burak Dağlıoğlu, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladıktan sonra, yüksek lisansını IE Business School'da finans ve ekonomi alanında gerçekleştirmiştir. Kariyerine özel sektörde finans ve danışmanlık alanlarında başladıktan sonra, kamu sektörüne geçiş yaparak çeşitli görevlerde bulundu. 2010-2015 yılları arasında Yatım Ofisi bünyesinde proje direktörü, 2015-2020 arasında ise başkan yardımcısı olarak görev yaptı. Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye Varlık Fonu yönetim kurulu üyesidir. 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı Türkiye Yatırım Ofisi Başkanlığı'na atanan Dağlıoğlu, görev süresi boyunca Türkiye'nin doğrudan yatırım stratejilerinin geliştirilmesinde ve uluslararası yatırımcı ilişkilerinde önemli rol oynamıştır. 2025 itibarıyla T.C Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı olarak görevine devam etmektedir.