Uraloğlu, bir otelde düzenlenen Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Finansal Kapanış Töreni'nde konuştu.

Projenin Ankara'yı Kırıkkale üzerinden bütün Karadeniz'e, ülkenin doğusuna ve Anadolu'nun önemli bir bölümüne bağlayacağını belirten Uraloğlu, otoyolun Türkiye'nin ulaşım ve lojistik ağını daha da güçlendireceğini söyledi.

Uraloğlu, uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye'ye duyduğu güvenin ne denli güçlü olduğunun Antalya-Alanya Otoyolu projesinde de görüldüğünü ifade ederek, bugün bir başka mega projenin finansman kapanışını gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Türkiye'ye duyulan bu güveni projelerle bir adım daha ileriye taşıdıklarını belirten Uraloğlu, "Bu güven, sadece bir finansman anlaşmasından ibaret değildir, aynı zamanda ülkemizin sanayi, tarım ve turizm alanındaki potansiyelini destekleyen bir kalkınma vizyonunun önemli bir yansımasıdır. İşte bu vizyonun en önemli yapı taşlarından biri de kara yolu ağımızın gelişmişliği ve altyapımızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, kara yolunun yük ve yolcu taşımacılığında sunduğu avantajlara dikkati çekerek, kara yolunun lojistik sistemin ana damarlarından birisi olduğunu vurguladı.

Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de kara yollarının sanayi, tarım ve turizm faaliyetlerinin ekonomik büyümeye katkısını artıran temel unsur olduğunu belirten Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Son 23 yılda, karayolu altyapımıza yaptığımız yatırımlarla Türkiye'yi adeta yeniden inşa ettik, ülkemizin dört bir yanını yüksek standartlı yollarla donattık. 2002 yılında 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 29 bin 906 kilometreye bugün itibarıyla çıkardık. 1714 kilometre olan otoyol ağımızı 3 bin 796 kilometreye yükselttik. Sadece 6 il birbirine bölünmüş yolla bağlı iken bugün 77 ilimizi güvenli ve konforlu yollarla birbirine bağlamış olduk.

"YAPIM ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR"

Uraloğlu, bu yatırımların sanayi üretiminin hızlanmasını, tarım ürünlerinin pazarlara daha hızlı ulaşmasını ve turizm faaliyetlerinin artmasını sağladığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Hiç şüphesiz Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolumuz da bu vizyonun en yeni halkalarından biri olarak, İç Anadolu'nun sanayi ve tarım potansiyelini küresel pazarlara daha güçlü bir şekilde bağlayacaktır. Söz konusu otoyolumuz 101 kilometre ana gövde ve 19 kilometre bağlantı yoluyla toplam 120 kilometre uzunluğunda bir medeniyet hattıdır. Sadece bir ulaşım projesi değil aynı zamanda sanayi, tarım ve turizm faaliyetlerini güçlendirecek bir kalkınma projesidir. Şu anda yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor."

Projenin 7 kavşak, 4 tünel, 8 viyadük ve 3 otoyol hizmet tesisiyle modern mühendisliğin en seçkin örneklerinden biri olarak yükseldiğini belirten Uraloğlu, Marmara'dan Doğu Anadolu'ya, Ege'den Karadeniz'e, Akdeniz'den Kafkaslar'a erişim sağlayan kara yolu koridorları arasında önemli bir köprü özelliği de taşıdığını ifade etti.

Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu projeyle yük ve yolcu taşımacılığını daha güvenli, hızlı ve konforlu bir şekilde Ankara'nın doğu ve kuzey koridoruna ve buradan da Ortadoğu ve Kafkas ülkelerine aktarmış olacağız. Aynı zamanda Avrupa'yı Türkiye üzerinden doğuya bağlayan uluslararası yol ağında yer alan bu güzergah, ağır taşıt geçişlerinde de yoğun taşıt trafiğine maruz kalıyor. Mevcut yolumuzun da sıklıkla onarım görmesine neden oluyor. Özellikle Ramazan ve Kurban Bayramlarımızda ve hafta sonları yapılan memleket ziyaretlerinde yoğunluk had safhaya ulaşmakta. Bu bağlamda da otoyolumuz, 42 ilimiz için batıya açılan yeni bir kapı olacak."

"TÜRKİYE'NİN KÜRESEL LOJİSTİK AĞINDAKİ ROLÜ İÇİN DE STRATEJİK BİR ÖNEME SAHİP"

Projenin devlet yolundaki trafiği de azaltılacağını belirten Uraloğlu, mevcut yolla saatler süren seyahat süresinin 43 dakikaya düşeceğini bildirdi.

Uraloğlu, trafik sıkışıklığının ortadan kalkmasıyla zamandan 4,5 milyar lira, akaryakıttan 700 milyon lira olmak üzere, yıllık toplam 5,2 milyar lira tasarruf edileceğini bildirerek, 41 bin ton karbon emisyonu azaltılarak doğanın korunmasına katkı sağlanacağını belirtti.

Otoyolun kısa zamanda kendisini amorte ederek ülke ekonomisine katkı sağlayacağını hatırlatan Uraloğlu, bu projenin ilerleyen yıllarda hayata geçirilmesi planlanan Ankara'yı kuzeyde Samsun'a, doğuda ise İran sınırına kadar ulaştıracak otoyol projelerinin ilk adımını teşkil ettiğini söyledi.

Uraloğlu, projenin bu yönüyle sadece bölge için değil, Türkiye'nin küresel lojistik ağındaki rolü için de stratejik bir öneme sahip olduğunu bildirdi.

Kamu-özel işbirliği modelinin yüksek maddi kaynak gerektiren yatırımların kamu kaynağı kullanılmadan, özel sektör imkanları ve finansmanıyla çok daha hızlı tamamlanmasını sağladığını vurgulayan Uraloğlu, görevli şirketlerin kredi temin çalışmalarında nihai aşamaya geldiğini belirtti.

Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Yatırım bedeli 1 milyar 391 milyon avro olan bu projemizin yüzde 30'u, yani 417 milyon avrosu öz sermayeyle finanse edilirken, yüzde 70'i yani 974 milyon avrosu banka kredisi ile sağlanmış olacak. Kredi veren kuruluşlarımız arasında Ziraat Bankası, İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank yer alıyor. Elbette bunların ülke dışı şubelerinden temin edilen kaynaklardır."

Kamu-özel işbirliği modeliyle bugüne kadar otoyollardan köprülere, havalimanlarından limanlara kadar yaklaşık 70 yap-işlet-devret projesinin hayata geçtiğini kaydeden Uraloğlu, o günkü şartlarda 51 milyar dolarlık bir yatırımla gerçekleşen bu projelerin bugünkü maliyetlerinin yaklaşık 90 milyar doları bulduğuna dikkati çekti.

Uraloğlu, sözleşme süresi 3 yıl olan projenin bu sürecin öncesinde bitirilip vatandaşların hizmetine sunulmasını hedeflediklerini de kaydetti.

"HİZMET KALİTESİ ÜST SEVİYEYE TAŞINACAK"

Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen kamu özel sektör işbirliği modeliyle alternatif finans kaynakları kullanılarak gerçekleştirilen projelerle birlikte son 15 yılda otoyol ağının başarıyla geliştiğini belirterek, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nun da bu ağda çok önemli bir parçayı teşkil edeceğini bildirdi.

Bu projeyle İstanbul-İzmir ve Ankara yönünden gelecek yük ve yolcu taşımacılığının daha güvenli bir şekilde gerçekleştirileceğini söyleyen Gülşen, taşımacılığın Ankara'nın doğu ve kuzey koridoruna ve buradan da Ortadoğu ve Kafkas ülkelerine aktarılacağını kaydetti.

Gülşen, konuşmasında projeye ilişkin, "Ankara-Kırıkkale arasındaki mevcut devlet yolunda trafik yoğunluğu azaltılmış olacak, bölge ekonomisine ve ticaretine katkı sağlanacak, ulaşım süreleri kısalacak, hizmet kalitesi üst seviyeye taşınacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Fernas Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Nasıroğlu Bilgin ise 85 milyon metreküp kazı ve dolgu çalışması yapılacak projenin bölge için stratejik bir arter olacağını söyledi.

Nasıroğlu, projenin tamamlanmasıyla seyahat süresinin kısalacağını ve bölgeler arasında etkileşimin artacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından projeye finansman sağlayan bankaların temsilcileri, Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Kerem Dönmez, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ve Fernas Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Nasıroğlu tarafından finansmanın kapanışıyla ilgili imza töreni gerçekleştirildi.

