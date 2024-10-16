Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesindeki artış, enerji depolama potansiyelinin büyümesini hızlandıracak

AA muhabirinin, EY-Parthenon'un (EYP) BESS geleceğiyle ilgili raporundan derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin BESS pazarındaki potansiyeli önümüzdeki yıllarda daha fazla öne çıkacak.

Raporda, Türkiye'de BESS pazarının büyümesine yönelik olarak, yenilenebilir enerji kapasitenin artırılması, BESS başvurularının artması, onaylanmış önlisansların çoğalması ve yerel BESS üretim kapasitelerinin ortaya çıkması gibi konular umut verici olarak değerlendiriliyor.

Rapora göre, hidroelektrik dışındaki yenilenebilir enerji kaynaklarının yüzde 90'ından fazlasını rüzgar ve güneş enerjisinin oluşturması bekleniyor. Bu durum, BESS endüstrisine olan talebi olumlu yönde etkileyecek. Bu gelişmeler, yenilenebilir enerji kapasitesinin artışıyla birlikte enerji depolama sistemlerine olan ihtiyacı daha da artıracak.

- TÜRKİYE BESS PAZARINDA GELİŞMEYE AÇIK



Rapora göre ABD, İngiltere, İtalya, Almanya, İspanya ve Avustralya gibi olgun pazarlara kıyasla Türkiye düşük-orta olgunluk seviyesinde ve buna uygun potansiyele sahip bir pazar olarak öne çıkıyor.

Bu doğrultuda, Türkiye'de BESS pazarının büyümesi için ekonomik fizibilitenin iyileştirilmesi, regülatif düzenlemelerin güçlendirilmesi ve devlet teşviklerinin artırılması gibi üç alanda kaydedilecek gelişmeler, olumlu adımlar olarak değerlendiriliyor.

Raporda ayrıca, Türkiye'deki kurulu Batarya Enerji Depolama Sistemleri'nin kapasitesi 2022'de yaklaşık 2 gigavatsaat olarak kaydedildi. Bölgesel BESS kapasitesinin 2030'a kadar birçok ülkede katlanarak büyüyeceği ve bu kapasitenin 2035'e kadar 15 gigavatsaate ulaşacağı tahmin ediliyor.



- TÜRKİYE'DE İLK BESS KAPASİTELERİ 2025'İN SON ÇEYREĞİNDE TAMAMLANACAK



Raporda ayrıca, BESS talebinin gelecek yıllarda hızla artacağı da belirtiliyor. Küresel pazardaki birleşme ve satın alma işlemlerinin, 2020'den bu yana elektrik dağıtıcılarının ve enerji oyuncularının artan yatırımlarının etkisiyle, 24,4 milyar dolara ulaştığı kaydedildi.

Ayrıca, düzenleyici destekler, sübvansiyonlar, teşvikler ve temiz enerji hedefleri doğrultusunda, depolama sistemleri üretim kapasitesinin 2030'a kadar küresel çapta yılda 4 kat büyüyerek 421 gigavatsaate çıkacağı ve yerleşik kapasitenin 1,800 gigavatsaate ulaşacağı tahmin ediliyor.

Bu kapasitenin yüzde 70'ten fazlasının şebeke ölçeğinde olacağı öngörülüyor. Maliyet tasarrufu, yatırım erteleme ve fiyat arbitrajı gibi avantajlı iş modellerinin de yakın gelecekte birçok ülkede ortaya çıkması bekleniyor.

- TÜRKİYE'DE BESS



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) verilerine göre, Türkiye'de onaylanan BESS önlisanslarının toplam kapasitesi, Eylül 2024 itibarıyla 658 başvuru ile 34 gigavatsaate ulaştı.

EPDK verilerine göre, Aralık 2022 itibarıyla tahmini 280 milyar dolar yatırım potansiyeline denk gelen toplam 260 gigavat kapasiteye sahip yenilenebilir enerji santralleri için 5 bin 968 BESS başvurusu alındı. İlk BESS kapasitelerinin ise 2025'in son çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.