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Türkiye-Rusya-Azerbaycan Enerji ve Ulaştırma İşbirliği Forumu düzenlenecek

Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü (RUSEN) tarafından 21 Ağustos'ta Başkent'te Türkiye-Rusya-Azerbaycan Enerji ve Ulaştırma İşbirliği Forumu düzenleneceği bildirildi.

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RUSEN'den yapılan açıklamaya göre, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde yapılacak forum, Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı Fonu tarafından desteklenecek ve Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü ile Moskova Çağdaş Türkiye Araştırmaları Merkezi ve Bakü Network'ün iş birliğinde gerçekleştirilecek.

Forumda, Kafkasya ve Orta Asya'yı etkileyecek yeni iş birliği olanaklarının değerlendirilecek, üç ülkeden uzmanlar görüş alışverişinde bulunarak sorunların çözümüne ilişkin öneriler sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen RUSEN Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz, Orta Doğu ve Doğu Avrupa'da gelişen politikaların Rusya, Türkiye ve Azerbaycan'ı enerji ve ulaştırma alanlarında yeni iş birliklerine yönelttiğini belirtti.

Yeniden Asya açılımında Türkiye'nin Rusya'nın önemli bir ortağı haline gelebileceğini vurgulayan Yılmaz, "Türkiye, Hazar üzerinden Azerbaycan ve Kazakistan'ı da içine alacak biçimde 'Orta Koridor Projesini' ortaya koymaktadır. Projeyle Çin'i Hazar üzerinden batıya ancak Türkiye'ye ulaştırabilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Moskova Çağdaş Türkiye Araştırmaları Merkezi Başkanı Amur Gadjiyev de enerji ve ulaştırmada Hazar Denizi ve Kafkasya bölgesinin karayolu ve demiryolu iletişimindeki mevcut sorunlarının çözümünün önemli olduğuna dikkati çekerek, "Böylece üç ülkenin ticari, ekonomik ve enerji iş birliğini genişletmesi, Avrasya'daki diğer ülkeleri de olumlu anlamda etkileyebilecek." ifadelerini kullandı.

ÜÇLÜ FORMAT SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE ETKİLİ OLACAK

Rus-Türk Toplumsal Forumu Genel Sekreteri, Politik Araştırmalar Enstitüsü Genel Direktörü Sergey Markov, forumun Rusya, Türkiye ve Azerbaycan'ın katılımıyla üçlü formatta gerçekleştirilmesinin önemli olduğuna işaret ederek, söz konusu formatın ülkeler arası sorunların çözümünde çok etkili bir yöntem olduğunu aktardı.

Azerbaycan-Bakü Network Başkanı ve Trend.Az Editörü Elkhan Alasgarov ise Azerbaycan'ın doğal gaz ve petrol bakımından sahip olduğu zenginliğin üçlü iş birliğiyle daha aktif değerlendirilebileceğini ve bu sayede Çin'den başlayarak batıya kadar uzanabilecek ortak bir ekonomi alanı kurulabileceğini kaydetti.

Hazar ve Kafkasya bölgesine ilişkin yeni arayışların ele alınacağı forum, üç oturumdan oluşacak ve bir gün sürecek.

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