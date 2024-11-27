BYD'nin, 1 milyar dolarlık yatırımla kuracağı fabrika için inşa edilecek Çin sokağı, Manisalıları heyecanlandırdı. Akgedik Mahallesi Muhtarı Semih Kurşunlu, "Komşularımızın heyecanı var, yeni bir kültür tanıyacaklar" dedi.

Çin otomotiv devi BYD'nin, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde 2026'da faaliyete geçireceği fabrika alanında çalışmalar devam ediyor. Gizlilik sözleşmesi sebebiyle detayların saklandığı fabrikada, 5 bin kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

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Yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla, yılda 150 bin elektrikli araç üretecek olan BYD için Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Akgedik ve Gürle mahalleleri arasındaki alana 'Çin Mahallesi' kurulması, halkı heyecanlandırdı. Çin'den gelecek yeni komşularını ağırlamaya hazırlanan mahalleli, kendilerine katkı sunacağını düşünüyor.

Çinlilerin farkı inanç ve kültürlerine saygılı olduklarını söyleyen Akgedik Mahalle Muhtarı Semih Kurşunlu, "Bize göre keşke 2 bin 500 kişi Çin'den değil, bizim kendi etrafımızdan insanlar çalışsaydı. Ama yatırımı yapanlar böyle öngörmüş. Bu insanların ticaretleri buradan dönecek. Yakın olmasının bize avantajları olacaktır. Mahallemizde komşularımızın heyecanı var. En azından yeni bir kültür tanımış olacaklar. Onlar da öyle düşünüyordur" dedi.

'KAZANDIKLARINI BIRAKSINLAR'

Manisa'da "Çin Mahallesi" kurulmasına açıklık getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, şunları söyledi: BYD firmasıyla yaptığımız görüşmelerde, Çinli vatandaşların çalışmak için geleceğini söylediler. Gelen Çinli kardeşimizin kazandıkları parayı, Manisa'da bırakmalarını istiyorum. Yunusemre ilçesinde 5M Migros'un olduğu yerde proje çalışması yapıyoruz. Yalnızca konut, ofis ve alışveriş merkezinden oluşan bir kompleksten bahsediyorum. Şehirden tecrit edilmiş bir 'Çin Köyü'nden bahsetmiyorum. Burada bir pasajı 'Çin Sokağı' olarak tasarlıyoruz.

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