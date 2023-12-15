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Ekonomi

Türkiye'ye 16 kilometre uzaklıkta! Ermenistan, Rusya'yı seçti

Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, Ermenistan'da yeni nükleer güç ünitelerinin yapımı görüşmelerinin olduğunu bildirdi. Overçuk, Türkiye'ye 16 kilometre uzaklıktaki Metsamor Nükleer Santrali'nin ömrünü uzatacak çalışmalar için bir Rus şirketini tercih eden Ermenistan'a teşekkürlerini iletti.

AA15 Aralık 2023 Cuma 14:40 - Güncelleme:
Türkiye'ye 16 kilometre uzaklıkta! Ermenistan, Rusya'yı seçti
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Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, Ermenistan ile bu ülkede yeni nükleer ünitelerin inşaatı konusunun görüşüldüğünü açıkladı.

Ermenistan basınına göre, Erivan'da Başbakan Nikol Paşinyan ile bir araya gelen Overçuk, daha sonra Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na katıldı.

Rusya Başbakan Yardımcısı, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'ye 16 kilometre uzaklıktaki Metsamor Nükleer Santrali'nin ömrünü uzatacak çalışmalar için bir Rus şirketini tercih eden Ermenistan'a teşekkür ederek, "Nükleer enerjinin barışçıl amaçlı kullanımı, Rusya-Ermenistan diyaloğunun temel gündem maddeleri arasında. Bu kapsamda yeni nükleer güç ünitelerinin yapımı konusu da görüşülmekte." ifadelerini kullandı.

Ermenistan Bakanlar Kurulu daha önce aldığı kararla, eski nükleer santralin ömrünü 2036 yılına kadar uzatacak çalışmalar için Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom'un yan kuruluşu Rusatom Service'e 65 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

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