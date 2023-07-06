Türkiye'ye akın ediyorlar! Böyle duyurdular: 1 milyar dolara yaklaştı

Türkiye son dönemde gerçekleştirdiği ekonomik programlarla yabancı yatırımcının iştahını çekmeye başladı. Türkiye'nin ekonomisini mercek altına alan İngiltere merkezli Financial Times gazetesi, yatırımcıların Türk borasına akın ettiğini yazdı.

TÜRKİYE'YE AKIN EDİYORLAR!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni hükümet döneminde ekonomi kadrosunda önemli değişikliklere imza atıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na uluslararası piyasalar tarafından 'saygın bir isim' şeklinde nitelendirilen Mehmet Şimşek atanırken, Merkez Bankası Başkanlığı görevine ABD'de 'Müthiş Türk Kızı' olarak bilinen Hafize Gaye Erkan getirildi.

Özellikle üst düzey kademelerde yapılan bu görevlendirmeler, uluslararası piyasalara Türkiye'ye yatırım konusunda net mesajlar gönderdi.

1 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

İngiltere merkezli Financial Times gazetesi, yeni ekonomi kurmaylarının attığı adımlar sonrası Türk ekonomisindeki gidişata ilişkin tabloyu paylaştı.

"Yabancı yatırımcılar seçimin ardından Türkiye borsasına akın ediyor" başlıklı haberde, yurt dışı alıcıların, Erdoğan'ın ekonomi ekibini yeniden kurmasının ardından yaklaşık 1 milyar dolarlık hisse senedi aldığı belirtildi.

YENİ PROGRAM FON YÖNETİCİLERİNİ CEZBEDİYOR

Buna gerekçe olarak, "Türkiye'nin yeni ekonomik programının fon yöneticilerini cezbetmesi" gösterildi.

Gazetenin, Merkez Bankası'nın paylaştığı verilere dayandırdığı haberinde, uluslararası yatırımcıların 23 Haziran'a kadar olan üç hafta içinde 974 milyon dolarlık hisse senedi satın aldığı ayrıntısına vurgu yapıldı.

KASIM 2021'DEN BERİ EN GÜÇLÜ NET GİRİŞ

Haberde, "Kasım 2021'den bu yana en güçlü net girişler kaydedildi." tespitinde bulunularak şöyle denildi:

Haziran ayında atanan Şimşek ve Erkan, Türkiye'yi 'rasyonel' bir yola sokma sözü verdi. Türkiye, en azından bazı yabancı yatırımcı türleri için çekici olmaya başladı.

TÜRKİYE PİYASALARINA YABANCI İLGİSİ ARTTI

Merkez Bankası'nın para politikasındaki belirsizliğin ortadan kalkmasıyla Türkiye piyasalarına yabancı ilgisinin arttığı da not edildi.