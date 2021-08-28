Türkiye'ye altın müjdesi! 1890 tonluk keşif

28 Ağustos 2021 Cumartesi 08:16 - Güncelleme: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 08:39

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Türkiye'de varlığı tespit edilen bin 890 ton altın rezervi bulunduğunu belirterek, 2021 yılında Antalya, Artvin, Eskişehir, Giresun, Isparta, Konya, Kütahya, Manisa, Ordu ve Zonguldak illerinde altın arama sondajı yapıldığını belirtti.

Altın arama faaliyetlerine hız kesmeden devam edildiğini belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yeterli arama çalışmalarıyla doğruluğu kanıtlanmış ancak yapılacak detaylı arama faaliyetleri ile gelecekte ekonomiye kazandırılabilecek tahmini rezervimiz ise 4 bin 500 ton" dedi.

84 ADET RUHSAT

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Dönmez, Türkiye'de mevcut durumda 84 adet altın içeren kompleks maden işletme ruhsatı bulunduğunu da belirterek, "Bu sahalardaki rezerv miktarları ruhsat sahipleri tarafından kompleks metal rezervi olarak bildirilmektedir. Bu nedenle bin 175 ton olan Türkiye'deki metal altın rezervine kompleks metal rezervler dahil edildiğinde toplam altın rezervlerimiz bin 890 ton olmaktadır" dedi. Dönmez, 1 Temmuz itibariyle Türkiye'de 111 adet altın arama ruhsatı, 36 adet altın ve 84 adet altın içeren kompleks işletme ruhsatı bulunduğunu açıkladı.