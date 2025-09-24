İSTANBUL 26°C / 18°C
24 Eylül 2025 Çarşamba
Türkiye'ye ayrıcalık sağlayacaklar! Asya devinden özel davet

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Antalya Şubesi tarafından 'Kazakistan Ülke Tanıtımı, Yatırım, Teşvik, İhracat ve Ticaret Fırsatları' adlı program düzenlendi. Etkinlikte konuşan Kazakistan Antalya Başkonsolosu Kuat Kanafeyev, Türkiye'deki yatırımcıları ülkesine davet ederek, 'Türkiye ticaret, ekonomi ve yatırım alanlarında en önemli ortaklarımızdan biridir. Türk girişimcilere ayrımcılıklar sağlamaya hazırız' dedi.

24 Eylül 2025 Çarşamba 19:12
Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Antalya Şubesi tarafından "Kazakistan Ülke Tanıtımı, Yatırım, Teşvik, İhracat ve Ticaret Fırsatları" adlı program düzenlendi.

Programa katılan Kanafeyev, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin ticari faaliyetlerin gelişmesine katkı sağladığını belirtti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ülkede önemli reformlar gerçekleştirdiğini aktaran Kanafeyev, bu reformlar kapsamında yatırımcılara da önemli fırsatlar sunulduğunu ifade etti.

Türkiye'deki yatırımcıları ülkesine davet eden Kanafeyev, "Türkiye ticaret, ekonomi ve yatırım alanlarında en önemli ortaklarımızdan biridir. Türk girişimcilere ayrımcılıklar sağlamaya hazırız." dedi.

İHRACAT VE TİCARET FIRSATLARI DEĞERLENDİRİLDİ

ASKON Antalya Şube Başkanı Onur Kacar da ASKON olarak iş dünyasının vizyonunu geliştirmeye, yeni ticaret köprüleri kurmaya ve Anadolu sermayesini dünyaya açmaya gayret ettiklerini belirtti.

Kazakistan'ın da sadece bir dost ülke değil, aynı zamanda stratejik bir ticaret ortağı olduğunu dile getiren Kacar, şunları söyledi:

"Bugünkü programımızda ele alacağımız yatırım, teşvik, ihracat ve ticaret fırsatları, iki ülke iş dünyasına yeni ufuklar açacaktır. Antalya, tarım, gıda, turizm, sanayi ve hizmet sektörlerinde büyük bir potansiyele sahip. Kazakistan ise geniş toprakları, genç nüfusu ve hızla gelişen ekonomisiyle önemli bir pazar konumunda. İnanıyoruz ki, bu iki potansiyel bir araya geldiğinde her iki taraf için de kazan-kazan esaslı işbirlikleri doğacaktır."

Kacar, toplantı öncesi Kazakistan heyeti ile fabrika ve tesis ziyareti yaptıklarını belirterek, hem üretim gücünün hem de ihracat kabiliyetinin Kazakistan işbirliğine hazır olduğunu bildirdi.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş da iki dost ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi temennisinde bulundu.

Toplantıda Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Yatırım Ajansı Kazakh Invest Orta Doğu ve Kafkas Ülkeleri Temsilcisi Ersultan Zhanabayev, iki ülke arasındaki yatırım, ihracat ve ticaret imkanları hakkında sunum yaptı.

