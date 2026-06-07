Türkiye'ye binlerce km uzaktan petrol ve doğal gaz daveti! Türk heyeti çıkarma yapacak

Sudanlı yetkililer, ülkenin yeniden inşası sürecinde Türkiye ile enerji işbirliğini canlandırarak geliştirmek istediklerini belirterek, Türk yatırımcılara Sudan'a dönüş çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay Türkiye'yi ziyaret eden Sudan Başbakanı Kamil İdris ile görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin atılan ve atılacak adımlarla daha ileri seviyeye taşınmasının hedeflendiğini ifade etti.

Bu süreçte enerji ve madencilik alanındaki temaslar da öne çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sudan Maden Bakanı Nur Al Daim Muhammed Ahmed Taha ve Sudan Enerji ve Petrol Bakanı Mutasım İbrahim Ahmed ile bir araya geldi.



Görüşmede madencilik alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve elektrik sektörü ile petrol arama ve üretim alanlarında olası işbirliği fırsatları değerlendirildi. Bakan Bayraktar, Türkiye'nin Sudan'ın enerji ve altyapı dönüşümüne desteğini sürdüreceğini dile getirdi.

Sudan Enerji ve Petrol Bakanı Ahmed, AA muhabirine Türkiye ile enerji alanındaki temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ahmed, Sudan'da çatışmalar başlamadan önce Türkiye ile enerji ve doğal kaynakların tüm alanlarını kapsayan bir işbirliği bulunduğunu söyledi.

Bu işbirliğinin çatışmalar nedeniyle bir ölçüde etkilendiğini ifade eden Ahmed, "Şimdi işbirliğini yeniden başlatmayı, eski haline getirmeyi ve ardından geliştirerek ilerletmeyi hedefliyoruz." dedi.

Ahmed, enerjinin tüm alanlarında işbirliği hedeflediklerini belirterek, "Enerji, elektrik, madencilik, petrol ve doğal gaz ile yenilenebilir enerjinin tüm alanlarını ele aldık. Mutabakat zaptlarımız, anlaşmalarımız var. Şirketlerle ve hatta hükümet düzeyinde anlaşmaya vardık. Muhtemelen birkaç ay içinde Türkiye hükümetinden ve Enerji Bakanlığından bir heyetin Sudan'a gelmesini bekliyoruz. Böylece anlaşmaların uygulanmasına fiilen başlayabileceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin petrol ve doğal gaz sektöründe de yer almasını istediklerini kaydeden Ahmed, "(Türkiye'yi) Petrol ve doğal gaz alanında, mevcut üretim yapan sahalarda ve yatırım yapılabilecek yeni sahalarda faaliyete geçmeye davet ettik. Mevcut üretim sahalarına gelip yatırım yapmalarını ve buralardaki üretimi artırmalarını istiyoruz. Ayrıca yeni sahalara da yatırım yapmalarını talep ettik." ifadelerini kullandı.

Ahmed, savaş nedeniyle ülkenin altyapısının büyük ölçüde zarar gördüğünün, enerji üretim, iletim ve dağıtım altyapısının yeniden inşa edilmesi gerektiğinin altını çizerek, bu kapsamda enerji sektörüne yönelik bazı altyapı bileşenlerinin Türkiye'den tedarik edildiğini de dile getirdi.

İki ülke arasındaki "tarihsel" ve "dostane" ilişkiye de dikkati çeken Ahmed, şunları kaydetti:

"Bunu geliştirmek istiyoruz. Çatışmalar nedeniyle ülkeden ayrılan Türk yatırımcıların geri dönmesini istiyoruz. Şu anda toparlanıyoruz ve ülkemizi yeniden inşa ediyoruz. İhtiyaç duydukları her konuda kendilerine kolaylık sağlayacağız, onları koruyacağız, güvenliklerini temin edeceğiz. Bölgeler artık barışa doğru ilerliyor. Barış öncesinde ihtiyaç duyduğumuz kalkınmayı istikrara kavuşturuyoruz. Toparlanıyoruz, ülkemizi yeniden inşa ediyoruz. Büyük fırsatlar var. Özellikle Türk yatırımcılarla ilgileniyoruz."

Ahmed, Türkiye'nin Sudan'a desteğinin "sözde kalmadığını, somut şekilde sahaya yansıdığını" da sözlerine ekledi.

- TÜRK YATIRIMCILARA MESAJ: SUDAN SİZE AÇIK

Sudan Başbakan Danışmanı Hüseyin el-Hafyan da Kızıldeniz'e kıyısı bulunan Sudan'ın Akdeniz ülkesi Mısır'a yakınlığı ve Afrika'daki komşuluk ilişkileriyle stratejik konumda yer aldığını söyledi.

el-Hafyan, "Son derece stratejik bir konumdayız. Bunu enerji için bir koridor olarak görüyoruz." dedi.

Türkiye ile Sudan arasında uzun yıllara dayanan güçlü bir siyasi irade bulunduğunu belirten el-Hafyan, şöyle devam etti:

"Eksik olan halka ise uygulama. Çok sayıda işbirliğimiz ve mutabakat zaptımız var. Ancak uygulama istenen düzeyde değil. Bu nedenle bu kez özellikle Türkiye ile işbirliği için kapsamlı bir çalışma yöntemi ortaya koyduk. Temel fikir, Sudan ve Türkiye'den her iki tarafın yer alacağı bir yürütme komitesinin kurulması. Bu komitenin uygulamayı takip etmesi ve söylediğimizin, yazıya döktüğümüzün eyleme dönüşmesini sağlamasıdır. Artık mesele sözler değil, her iki ülkeye de fayda sağlayacak somut eylemler ve büyük projeler."

el-Hafyan, Türk yatırımcılara da seslenerek, "Mesajımız şu: Sudan size açık. Kalplerimiz ve zihinlerimiz... Yatırımcıları açık kalplerle ve açık kollarla Sudan'a davet ediyoruz." ifadesini kullandı.