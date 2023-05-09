Türkiye'ye çağ atlatacak enerji hamlesi! Dışa bağımlılığı bitirecek

Bakan Dönmez, nadir toprak elementleriyle alakalı bilgiler verdi. Kırka'da Lityum üretimine başladıklarını anlatan Bakan Dönmez, önümüzdeki haftalarda bu tesisin 700 tonluk bir üretime geçmesi için çalışmalara başlayacağını duyurdu. Ardından Beylikova'da basın mensuplarıyla da bir araya geldiği maden tesisi hakkında bilgiler veren Bakan Dönmez, toplam rezervin 694 milyon ton olduğunu söyledi.

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Buradaki tesisten yıllık 200-220 milyon dolarlık gelir beklediklerini belirten Bakan Dönmez, "Lityum, karbonet ve nadir toprak elementlerine gelince. Eskişehir Kırka'da Lityum üretimine başlamıştık. Şimdi inşallah önümüzdeki haftalarda yıllık 700 tonluk endüstriel anlamda bir tesisin temelini atacağız. Türkiye'nin lityum ihtiyacının ilk etapta yarısını bu tesisten karşılayacağız. Ancak takip eden yıllarda üretim kapasitesini arttırarak ihtiyacımızın tamamını bu bölgeden karşılama yoluna gideceğiz. Toprak elementleri sahasının keşfini gerçekleştirdik. Sahada toplam rezerv miktarı 694 milyon ton. Pilot tesis işletmeye alındı birazdan gezeceğiz. Yıllık bin 200 ton üretim yapacak bu tesisi 4 milyon dolarlık bir yatırımla elde ettik. Endüstriyel tesise geçtiğimizde yıllık 570 bin ton üretim yapacağız. Yaklaşık 350 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştireceğiz. Yine buradaki tesisten yıllık 200-220 milyon dolarlık gelir bekliyoruz. Birazdan tesisi gezerken burada kullanılan ürünleri ve teknolojiyi de hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.