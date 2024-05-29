Türkiye'ye çıkarma yaptılar: İkili ilişkiler tarihimizdeki en büyük proje

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un inşa ettiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için yüksek nitelikli personel yetiştirmeye yönelik eğitim programları devam ediyor.

Moskova Devlet İnşaat Üniversitesi (NIU MSCU) Rektör Yardımcısı Valentin Volgin başkanlığındaki heyet, Türkiye'nin nükleer güç santralinin inşaat sahasını gezdi. Konuklar, inşaatı devam eden NGS için büyük boyutlu ekipmanların getirildiği Doğru Kargo Terminali'nin yanı sıra 1'inci Ünite'nin pompa istasyonu binasını, 1'inci, 2'nci ve 3'üncü güç ünitelerinin inşaat sahalarını, her türlü çelik yapının üretiminin yapıldığı atölyeyi ve deniz hidroteknik yapılarını görme imkânı buldu.

Akkuyu NGS Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, şirket yöneticileri ve NIU MSCU temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantının açılışını yaparken AKKUYU NÜKLEER İnşaat ve Üretim Organizasyon Direktörü Denis Sezemin de üniversite temsilcilerine sahadaki çalışmaların gidişatı hakkında bilgi verdi. Taraflar, üniversite öğrencilerinin uygulamalı eğitim için Akkuyu NGS şantiyesine gönderilmesi de dahil olmak üzere üniversite ile Akkuyu Nükleer A.Ş. arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi konusunu ele aldı. İş birliğinin geliştirilmesi, Akkuyu NGS'de çalışacak nitelikli çalışanların yetiştirilmesine katkı sağlaması bakımından önem taşıyor.

Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, ziyaret sonrasında şunları söyledi:

"Rosatom, önde gelen Rus üniversiteleri ile uzun yıllardır iş birliğini sürdürüyor. Akkuyu NGS inşaat projesi kapsamında Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi MEPhI ve Moskova Enerji Mühendisliği Enstitüsü ile ortak eğitim programları yürütülüyor. 38 Türk uzman bu üniversitelerde yüksek lisans programlarına devam ediyor ve 68 mühendis Eylül ayında eğitimlerine başlamayı planlıyor. Rusya'nın önde gelen inşaat üniversitelerinden biriyle ortaklığımızın da projemizin gelişimine katkıda bulunacağından eminim. NIU MSCU öğrencileri dünyanın en büyük nükleer şantiyelerinden birinde deneyim ve pratik beceriler kazanmak için eşsiz bir fırsata sahip olacaklar."

GRABOVY: RUS-TÜRK EKONOMİK İLİŞKİLERİ TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK PROJE

Moskova Devlet İnşaat Üniversitesi İnşaat Organizasyonu ve Gayrimenkul Yönetimi Bölümü Başkanı Petr Grabovy da "Türkiye'nin ilk NGS inşaat projesi, 'anahtar teslimi' proje gerçekleştirme konusunda iyi bir örnek. Rosatom bir nükleer enerji santrali inşa ediyor ve ülkede yeni bir endüstri yaratarak nükleer altyapıyı geliştiriyor. Bütün bunlar ileri nükleer teknolojilerin tanıtılmasına ve inşaat bölgesinin kapsamlı gelişimine katkıda bulunuyor. Türkiye'deki Akkuyu NGS şu anda uluslararası ölçekteki en büyük nükleer inşaat projesi ve Rus-Türk ekonomik ilişkileri tarihindeki en büyük projedir. Projenin özelliği, aynı anda 30 binden fazla kişinin çalıştığı şantiyede dört nükleer güç ünitesinin paralel olarak inşa ediliyor olmasıdır. Burada benzersiz inşaat teknolojileri kullanılmaktadır. Akkuyu NGS ile NIU MSCU arasındaki deneyim alışverişi, Rusya ve Türkiye'de inşaat sektörüne genç personel yetiştirilmesine yeni bir ivme kazandıracak" dedi.