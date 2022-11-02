Türkiye'ye doğal gaz müjdesi! Tam 110 milyar metreküp

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz keşfine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak 110 milyar metreküpün tespit edildiğini bildirdi.

"110 MİLYAR METREKÜPLÜK DOĞAL GAZ VAR"

Sakarya gaz sahası keşiften ilk üretime kadar dünyanın en hızlı yapılan deniz sahası olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sakarya sahasında 540 milyar metreküp, henüz bunu aşan yok. Son olarak 110 milyar metreküplük var, tespit edildikçe fazlasını yakalayacağız." dedi.

"BOTAŞ ÇALIŞMALARI TAMAMLAYACAK"

Sakarya gaz sahasına ilişkin açıklamalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "BOTAŞ, gazı ulusal sisteme bağlamak için kara boru hattını bu ay içerisinde tamamlayacak." ifadelerini kullandı. Erdoğan, ayrıca sondaj gemilerini çalışmalarını sürdürdüğünü, rezervler tespit edildikçe duyuracaklarını söyledi.

LİBYA DETAYI

Akdeniz'deki doğal gaz arama çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Bu konuyla ilgili teklifler geliyor. Libya, bu tür çalışmaların içerisine girebiliriz diyor." dedi.

RUSYA'NIN KURMAYI PLANLADIĞI GAZ MERKEZİ

Rusya'nın Türkiye'de kurmayı planladığı gaz merkezine değinen Erdoğan, "Büyük ihtimalle Türkiye bu işin bir hub'ı oluyor. En yakın merkez olarak da şu an itibarıyla Trakya Bölgesi görülüyor ve oradan çıkış ve oradan Tabii Avrupa'ya dağıtımını yapmak mümkün olacak." dedi.