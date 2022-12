Türkiye'ye geliyorlar! Önemli bir merkez olacak

Macaristan İstanbul Başkonsolosu Dr. Atilla Pinter ve Hepa Türkiye Genel Müdürü Burak Aktaş'ın ev sahipliğinde gerçekleşen start up şirketleri buluşmasında iki ülke arasındaki iş birliği fırsatları konuşuldu.

DÜNYADAKİ 6 OFİSTEN BİRİ TÜRKİYE'DE

Türkiye ile Macaristan arasındaki ikili ilişkilerin her zaman iyi yönde seyrettiğini söyleyen Hepa Türkiye Genel Müdürü Burak Aktaş, bu ivmenin ticari ve ekonomik alana da yansıdığını belirtti. Türk yatırımcılar için Macaristan pazarının avantajlarına değinen Aktaş, yüzde 9 olan kurumlar vergisinin yüzde 8.1'lere düştüğünü kaydetti. Yatırımcılara teşvik olduğunu da söyleyen Aktaş, "Macaristan firmaları da Türkiye'de yatırıma geliyor. Türkiye önemli bir merkez. Türkiye pazarına önem veren Macaristan, buradaki ticari atılımları teşvik ediyor" dedi. Hepa'nın da Türkiye pazarını önemsediğini ifade eden Burak Aktaş, dünyadaki 6 ofisten birini Türkiye'de açtığını belirtti.

Türk firmalarının Macaristan pazarında var olduğunu söyleyen Macaristan İstanbul Başkonsolosu Dr. Atilla Pinter, "Türkiye'de Macar yatırımcı eksik. Kültürel ilişkilerdeki iş birliğinin yatırımlara da yansıyacağına inanıyoruz" dedi. Türkiye pazarında işbirliği için katılım sağlayan Macar firmaları şöyle; AMG DAO, AR Analytics Ltd., ASTODI Solutions Ltd., RECnGO Ltd., Seyu Solutions Ltd., SURVIOT Monitoring Ltd., TRUSTCHAIN Systems KFT.