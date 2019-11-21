''Türkiye’ye güveniyoruz yatırımlarımız sürecek''

Yabancı sermayeye “Türkiye’de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok, gelmeyin” mesajı veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na en anlamlı yanıt yine yabancılardan geldi. Coca Cola, Boeing, PepsiCo, Mondelez, 3M, GE, Citibank gibi şirketleri barındıran Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey/ABFT) 15. yılı nedeniyle düzenlenen geceye katılan yabancılar ‘Türkiye’ye yatırıma devam mesajı verdi.

Geceye onur konuğu olarak katılan Coca-Cola Operasyonlar Başkanı Brian Smith Coca-Cola olarak 1964’ten itibaren faaliyet gösterdikleri Türkiye’de, ekonomiye 55 yıldır kesintisiz katkı sunabilmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan’ın da katıldığı gecede konuşan Brian Smith “Faaliyet gösterdiğimiz tüm bölgelerde olduğu gibi Türkiye’de de uzun soluklu, sürdürülebilir iş sonuçları ve topluma katkı bilinciyle yatırım yapıyoruz. Türkiye’ye duyduğumuz güvenle üretmeye, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da yatırımlarımızla ülkenin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.

OFİS’E BAŞVURUN

Gecede konuşan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan ise Amerikan Şirketler Derneği’nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesini ziyaretinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği mesajı bir kez daha hatırlattı. Sayın Cumhurbaşkanının kurduğu 4 ofisten birinin başında olduğunu belirten Aşan, “Bu 4 ofisin kurulmasının arkasındaki en önemli neden özellikle reel sektörden, özel sektörden bir şekilde Cumhurbaşkanı ile özel sektör arasında herhangi bir hiyerarşiyi gerektirmeden iletişimi kurabilmek. Her seferinde bu mesajı Sayın Cumhurbaşkanımız veriyor. Türkiye’de herhangi bir şekilde bir yatırım yapma niyetindeyseniz, yatırımınız varsa ve bununla ilgili yaşadığınız bir problem varsa ofisler orada. Bize verilen ana görevlerden bir tanesi bu” dedi.

ABD’li 20 şirket bölge merkezini Türkiye’ye taşıdı

AmCham Turkey/ABFT Yönetim Kurulu Başkanı ve Citibank Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Serra Akçaoğlu de son 15 yılda Türkiye ekonomisinin potansiyeline olan inançları ve güçlü üye tabanı ile faaliyetlerini artırarak sürdürdüklerini belirtti. Üyeleri arasında dünyanın önde gelen markalarının bulunduğunu ifade eden Akçaoğlu, şunları kaydetti: “Bu şirketler, Türkiye’ye inandıkları ve güvendikleri için ülkemize yatırım yapmış bulunuyor. Üyelerimiz ekonomimize 50 milyar doların üzerinde katkı ve 95 bin kişiye de istihdam fırsatı sağlıyor. Üyelerimiz arasında, Türkiye’de üretim tesisi, inovasyon ve mühendislik merkezi açmış olan markalar var. Aynı zamanda, bölgesel merkezini Türkiye’ye taşımış 20 üyemiz bulunuyor. Tüm bu çalışmalar ülkemize üretim, Ar-Ge, istihdam ve en iyi uygulamaların taşınması konularında katkı sağlıyor. Üyelerimiz bu çalışmaları yaparken, hem kamu-özel sektör iş birliğini önceliklendiriyor hem de ülkemizi global platformlarda potansiyeline yakışır şekilde temsil ediyorlar.”